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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 6.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1345 مبايعة بقيمة 3.65 مليار درهم منها 215 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و1130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.45 مليار درهم.

تصرفات عقارات دبي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 315 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 487 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 168 مبايعة بقيمة 486 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 122 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.87 مليار درهم منها 84 رهن أراض بقيمة 245.99 مليون درهم و321 رهن فلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 351 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 99 هبة بقيمة 757.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 513 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 74 مليون درهم.

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