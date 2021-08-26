بنكهة أوروبية.. كل ما تريد معرفته عن بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بـ النادي الأهلي أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي انضم للقلعة الحمراء رسميًا لمدة أربع سنوات، وأن اللاعب قام بالتوقيع على كافة الأوراق بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية مع النادي الإنجليزي.

بيرسي تاو حضر للقاهرة قبل ساعات واتفق على كافة الأمور الخاصة باستقراره في مصر، وسوف ينضم للتدريبات وفقًا للموعد الذي سوف يحدده موسيماني المدير الفني للفريق.

مسيرة بيرسي تاو

بدأ بيرسي تاو اللعب في فريق ماميلودي صن داونز عام 2013 ولعب 102 مباراة وسجل 24 هدف وصنع 27 هدفا حتي عام 2018 تخللها عددة انتقالات علي سبيل الاعارة

لعب بيرسي تاو في فريق رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي ولعب 35 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع مثلهم لزملائه .

ومع فريق كلوب بورج لعب بيرسي تاو 30 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع 8 ثم انتقل الي فريق اندرلخت البلجيكي ولعب 14 مباراة وسجل 4 أهداف مصنع هدف وحيد

وأخير مع فريق برايتون لعب بيرسي تاو 6 مباريات

وكان النادي الأهلي أعلن صفقات حتي الان وهم مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم لمدة خمس سنوات ،الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة ، وبيرسي تاو وبعد قليل سيتم الاعلان رسميا عن حسام حسن لاعب سموحة .