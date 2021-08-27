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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قافلة عيون لمكافحة مسببات العمى بقرية الحمام في بني سويف

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ  بني سويف،  تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى، ضمن مبادرة (عينك في عيننا)، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء .

 

واكد محافظ بني سويف أن القافلة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار المحافظ إلى توجيهات لمسئولى التعليم والصحة بتوفير كافة التجهيزات وتقديم التيسيرات اللازمة للقافلة التي سيتم تنظيمها غدا السبت 28 أغسطس الجاري بمدرسة قرية الحمام  مركز ناصر.

 

تأتى القافلة بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتنسيق بين الوحدة المحلية والتضامن، حيث تتضمن القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي في مناطق تجمعاتهم  وتوزيع الأدوية على من "يثبت طبياً "احتياجه لها ، بجانب إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستلزم التدخل الجراحي .

بني سويف قافلة طبية علاج أمراض العيون العيون عينك في عيننا الرئيس عبد الفتاح السيسي

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