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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد كيف يستعد محمد صلاح لمباراة تشيلسي | صور

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول بكل قوة وحالة معنوية مرتفعة ظهرت على اللاعب من خلال صور نشرها عبر إنستجرام في مران فريقه اليوم الخميس، ضمن الاستعدادات لمباراة تشيلسي، المقرر لها السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي.
 

وخاض محمد صلاح مرانا قويا مع ليفربول اليوم الخميس، ودخل في حديث جانبي مع فرمينو مهاجم الفريق، وذلك ضمن الاستعداد لمباراة تشيلسي، في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.
 

وكان فريق ليفربول حصد أول 6 نقاط له في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي بعد فوزين متتاليين خلال الجولتين الماضيتين، أمام نوريتش سيتي وبيرنلي، ليواجه البلوز بكل قوة وعينه على نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة نحو صدارة الدوري الإنجليزي الذي فقد لقبه الريدز الموسم المنصرم.
 

أكد مات ماكمان المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، أن محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر أمام أنجولا، المقرر لها، 1 سبتمبر المقبل، رغم تواجده ضمن قائمة الفراعنة.

وقال مات ماكان في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: سبق وأن أعلنا عدم مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا".

وتابع ماكان:" مشاركة محمد صلاح أمام أنجولا، تعنى أنه سيخضع للحجر الصحي، لمدة 10 أيام فور عودة  إلى إنجلترا، في أحد فنادق المطار، لن يكون مسموحا له حتى بالحجر المنزلي".
 

وعن موقفه من المشاركة أمام الجابون،:" نحن واضحون، ليس لدينا مانع في سفر محمد صلاح إلى بلد غير متواجدة في القائمة الحمراء، لذلك يمكن أن تسأل اتحاد الكرة عن موقف صلاح من لقاء الجابون".

 

قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا
 

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، أعلن منذ قليل، قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت قائمة  منتخب مصر ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي..

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

 

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محمد صلاح استعدادات مبارة تشيلسي الدوري الإنجليزي منتخب مصر

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