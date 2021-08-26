عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الانفجار الثالث.. رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل إجلاء رعايانا من كابول حتى اللحظة الأخيرة

رئيس الحكومة البريطانية
رئيس الحكومة البريطانية

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الأحداث الوحشية التي تشهدها افغانستان بأن حكومته "ستواصل عملية الإجلاء" بعد أن استهدف مفجرون انتحاريون البوابات المزدحمة لمطار كابول بـ 3 انفجارات انتحارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات اليوم الخميس.

وبعد أن ترأس جونسون اجتماع الاستجابة الطارئة بشأن الوضع في أفغانستان، قال إن “الجسر الجوي البريطاني سيستمر في الصعود حتى اللحظة الأخيرة”.

وأضاف جونسون “نحن قادرون على مواصلة البرنامج بالطريقة التي كنا نديره بها، وفقًا للجدول الزمني الذي لدينا وهذا ما سنفعله”.

بعد التفجير الثالث.. طالبان تخلي مسئوليتها عن أمن مطار كابول |فيديو

طالبان تزعم تلقيها تحذيرا بهجوم محتمل قبل ساعات من تفجير مطار كابول |فيديو

وضربت 3 انفجارات البوابات المزدحمة لمطار كابول، ما تسبب في حمام دم بين المدنيين اليائسين الذين يأملون في الفرار وألقوا الأيام الأخيرة من الجسر الجوي الغربي لمواطنيها وحلفائها في حالة من الفوضى. 

وقال جونسون إن “الجيش كان يستعد للإخلاء منذ شهور وكان على علم بالتهديدات الأمنية”.

وتابع “كانت هناك دائما نقاط ضعف أمام الإرهاب والهجمات الإرهابية الانتهازية، ندينهم، وأعتقد أنهم حقيرون، لكنني أخشى أن يكونوا شيئًا كان علينا الاستعداد له”.

ونعى جونسون الأفغان وعناصر الجيش الأمريكي الذين قتلوا. 

وقالت مصادر لـ رويترز إن أربعة على الأقل من العسكريين الأمريكيين قتلوا في التفجيرات بالمطار.

واسترسل بوريس جونسون “نقدم تعازينا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وشعب أفغانستان”.
ولم يعلق رئيس الحكومة البريطانية على من تشتبه الحكومة في مسؤوليته عن الهجوم.

وقال إنه بينما لن يتم إجلاء بعض الأفغان المؤهلين للوصول إلى بريطانيا قبل انتهاء الجسر الجوي ، فإن الحكومة ستضغط على طالبان للسماح لهم بالمغادرة في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم طالبان في وقت سابق الأسبوع الجاري إن “الحركة تريد من الدول الأجنبية التوقف عن إخراج الخبراء الأفغان من أفغانستان”.

وقال جونسون “نتوقع أيضا تماما أن أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بعد هذه المرحلة الأولى سيسمح لهم بفعل ذلك من قبل طالبان”.

واضاف “سنستخدم كل النفوذ الذي يمكننا إحداثه - سياسيًا أو اقتصاديًا أو دبلوماسيًا كما قلنا في مجموعة السبع - لتشجيع السلطات الجديدة في أفغانستان على القيام بذلك”.

انفجار بريطانيا أفغانستان الولايات المتحدة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الحكومة البريطانية مجموعة السبع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في أفغانستان تفجير مطار كابول

موضوعات متعلقة

بعد الانفجار الثالث.. البنتاجون يكشف حصيلة القتلى من الجنود الامريكان في كابول|فيديو

بعد التفجير الثالث.. طالبان تخلي مسئوليتها عن أمن مطار كابول |فيديو

طالبان تزعم تلقيها تحذيرا بهجوم محتمل قبل ساعات من تفجير مطار كابول |فيديو

الخارجية: مصر تدين بقوة تفجيري مطار كابول.. وتؤكد تضامنها من أجل مكافحة الإرهاب

للتعاون البرلماني|اجتماع لـ بعثة مصر بالأمم المتحدة مع سفراء المجموعة العربية في جنيف

بعد مقتل 4 جنود مارينز بمطار كابول.. البيت الأبيض يمتنع عن التعليق|فيديو

طالبان : لا نعلم من وراء تفجيري مطار كابول | فيديو

صحيفة أمريكية: إسرائيل أخطرت الأمريكان بتدمير مفاعل نطنز الايراني النووي قبلها بساعتين

ترشيحاتنا

مقتل 72 شخصا وإصابة 140 آخرين ..داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات كابول|فيديو

رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات مطار كابول

شوط أول سلبي بين المصري وطلائع الجيش فى الدوري

ما كان ينبغي أن يحدث.. أول تعليق من ترامب عن تفجيري مطار كابول

بشرى سارة .. عودة موسم الحج والعمرة تدريجيا

7 ضباط يقاضون ترامب لاتهامه بالتورط في الهجوم على الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

مخدناش منه جنيه..المركز الثقافي الألماني يكشف حقيقة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان |خاص

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

القبض على مشاعل القحطاني بعد إساءتها لرجل أمن واتهامه بالتحرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ