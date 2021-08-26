رغم الانفجار الثالث.. رئيس وزراء بريطانيا: سنواصل إجلاء رعايانا من كابول حتى اللحظة الأخيرة

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على الأحداث الوحشية التي تشهدها افغانستان بأن حكومته "ستواصل عملية الإجلاء" بعد أن استهدف مفجرون انتحاريون البوابات المزدحمة لمطار كابول بـ 3 انفجارات انتحارية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات اليوم الخميس.

وبعد أن ترأس جونسون اجتماع الاستجابة الطارئة بشأن الوضع في أفغانستان، قال إن “الجسر الجوي البريطاني سيستمر في الصعود حتى اللحظة الأخيرة”.

وأضاف جونسون “نحن قادرون على مواصلة البرنامج بالطريقة التي كنا نديره بها، وفقًا للجدول الزمني الذي لدينا وهذا ما سنفعله”.

وضربت 3 انفجارات البوابات المزدحمة لمطار كابول، ما تسبب في حمام دم بين المدنيين اليائسين الذين يأملون في الفرار وألقوا الأيام الأخيرة من الجسر الجوي الغربي لمواطنيها وحلفائها في حالة من الفوضى.

وقال جونسون إن “الجيش كان يستعد للإخلاء منذ شهور وكان على علم بالتهديدات الأمنية”.

وتابع “كانت هناك دائما نقاط ضعف أمام الإرهاب والهجمات الإرهابية الانتهازية، ندينهم، وأعتقد أنهم حقيرون، لكنني أخشى أن يكونوا شيئًا كان علينا الاستعداد له”.

ونعى جونسون الأفغان وعناصر الجيش الأمريكي الذين قتلوا.

وقالت مصادر لـ رويترز إن أربعة على الأقل من العسكريين الأمريكيين قتلوا في التفجيرات بالمطار.

واسترسل بوريس جونسون “نقدم تعازينا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وشعب أفغانستان”.

ولم يعلق رئيس الحكومة البريطانية على من تشتبه الحكومة في مسؤوليته عن الهجوم.

وقال إنه بينما لن يتم إجلاء بعض الأفغان المؤهلين للوصول إلى بريطانيا قبل انتهاء الجسر الجوي ، فإن الحكومة ستضغط على طالبان للسماح لهم بالمغادرة في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم طالبان في وقت سابق الأسبوع الجاري إن “الحركة تريد من الدول الأجنبية التوقف عن إخراج الخبراء الأفغان من أفغانستان”.

وقال جونسون “نتوقع أيضا تماما أن أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بعد هذه المرحلة الأولى سيسمح لهم بفعل ذلك من قبل طالبان”.

واضاف “سنستخدم كل النفوذ الذي يمكننا إحداثه - سياسيًا أو اقتصاديًا أو دبلوماسيًا كما قلنا في مجموعة السبع - لتشجيع السلطات الجديدة في أفغانستان على القيام بذلك”.