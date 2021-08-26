عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفجيرات وقتلى وجرحى ومعاناة لا تنتهي.. هذا ما يحدث في كابول بالتفاصيل|صور

كابول
كابول

ضرب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بوابات مطار كابول المزدحمة بالاف المواطنين، في عملية انتحارية، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين و 12 جنديا أمريكيا، وإحداث الفوضى في عمليات الاجلاء لعشرات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الهروب.

وأعلن الجنرال فرانك ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن حصيلة القتلى في الصفوف الأمريكية جعلتها أكثر الحوادث دموية بالنسبة للقوات الأمريكية في أفغانستان خلال عقد من الزمان وواحدة من أكثر الحوادث دموية في الحرب التي استمرت 20 عامًا.

ونُقل عن مسؤولي الصحة الأفغان قولهم إن 60 مدنياً قتلوا، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا عددًا كاملاً. وأظهر مقطع فيديو حمّله صحفيون أفغان عشرات الجثث والجرحى متناثرة حول قناة على حافة المطار. وقال شهود إن انفجارين على الأقل هزا المنطقة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الذي ظهر في أفغانستان كأعداء لكل من الغرب وطالبان ، مسؤوليته في بيان قال فيه إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف 'مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي'. كما ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على الجماعة.

 

أول تعليق لـ رئيس الوزراء الاسرائيلي على تفجيرات كابول

مفاجأة.. طالبان تتهم القوات الأمريكية بالوقوف وراء تفجيرات مطار كابول

 

وكانت الوفيات الأمريكية هي الأولى من نوعها في أفغانستان منذ 18 شهرًا، وهي حقيقة من المرجح أن يستشهد بها النقاد الذين يتهمون الرئيس جو بايدن بالتخلي بشكل متهور عن الوضع الذي تم تحقيقه بشق الأنفس من خلال الأمر بالانسحاب المفاجئ.

إصابات الأفغان

وامتلأ خندق بالقرب من سياج المطار بالجثث الملطخة بالدماء، حيث تم العثور علي بعضها ووضعها في أكوام على جانب القناة.

 قال أفغاني كان يحاول الوصول إلى المطار “للحظة ظننت أن طبلة أذني قد انفجرت وفقدت حاسة السمع. رأيت جثثًا وأجزاء من الجسم تتطاير في الهواء مثل إعصار ينفخ الأكياس البلاستيكية. رأيت جثثًا وأشلاء من كبار السن وجرحى رجال ونساء وأطفالًا متناثرة في موقع الانفجار”.

وأضاف: “كانت الجثث والمصابين ملقاة على الطريق وقناة الصرف الصحي. تلك المياه القليلة التي كانت تتدفق في قناة الصرف الصحي تحولت إلى دماء”.

محاولات الهرب

وقال ماكنزي إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عمليات الإجلاء ، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك حوالي 1000 مواطن أمريكي في أفغانستان. لكن عدة دول غربية قالت إن الجسر الجوي الجماعي للمدنيين الأفغان يقترب من نهايته، ومن المرجح ألا يترك أي مخرج لعشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الغرب خلال عقدين من الحرب.

ويمثل عنف تنظيم الدولة الإسلامية تحديًا لطالبان، الذين وعدوا الأفغان بأنهم سيحققون السلام في البلاد التي سيطروا عليها بسرعة. ووصف متحدث باسم طالبان الهجوم بأنه من عمل 'دوائر الشر' التي سيتم قمعها بمجرد مغادرة القوات الأجنبية.

وتخشى الدول الغربية من أن تسمح حركة طالبان، التي آوت تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، بأفغانستان بأن تتحول مرة أخرى إلى ملاذ للمسلحين. وتقول طالبان إنها لن تسمح للإرهابيين باستخدام البلاد.

 

محاولة انقاذ المصابين

 

شاهد عيان
 

قال الزبير ، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 24 عامًا، والذي كان يحاول منذ ما يقرب من أسبوع الدخول إلى المطار مع ابن عم لديه أوراق تسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة، إنه كان على بعد 50 مترًا من أول انتحاريين. الذي فجر عبوات ناسفة عند البوابة.

وقال “كان الرجال والنساء والأطفال يصرخون. رأيت العديد من الجرحى - رجال ونساء وأطفال - يتم تحميلهم في سيارات خاصة ونقلهم إلى المستشفيات. وبعد الانفجارات كان هناك إطلاق نار”.

وكانت واشنطن وحلفاؤها يحثون المدنيين على الابتعاد عن المطار، اليوم الخميس، متذرعين بالتهديد بشن هجوم انتحاري لتنظيم الدولة الإسلامية.

في الأيام الـ 12 الماضية ، أجلت الدول الغربية ما يقرب من 100 ألف شخص ، معظمهم من الأفغان الذين ساعدوهم. لكنهم يعترفون بأنه سيتم ترك عدة آلاف وراءهم بعد أوامر بايدن بسحب جميع القوات بحلول 31 أغسطس.

وسيتم استخدام الأيام القليلة الأخيرة من الجسر الجوي في الغالب لسحب القوات المتبقية. وأعلنت كندا وبعض الدول الأوروبية بالفعل عن انتهاء عمليات النقل الجوي الخاصة بها ، بينما أعربت علنًا عن أسفها لانسحاب بايدن المفاجئ.

 

نقل المصابين إلي المستشفيات

 

أبواب المطارات “مغلقة”

 

وقال القائم بأعمال رئيس أركان الدفاع الكندي الجنرال واين اير للصحفيين “نتمنى لو بقينا أطول وإنقاذ الجميع”.

وأمر بايدن جميع القوات بالخروج من أفغانستان بحلول نهاية الشهر للامتثال لاتفاق الانسحاب مع طالبان الذي تفاوض عليه سلفه دونالد ترامب. ورفض دعوات هذا الأسبوع من الحلفاء الأوروبيين لمزيد من الوقت.

فاجأ الانهيار المفاجئ للحكومة المدعومة من الغرب في أفغانستان المسؤولين الأمريكيين ويخاطر بالتراجع عن المكاسب ، لا سيما في مجال حقوق النساء والفتيات ، اللواتي كان الملايين منهن يذهبن إلى المدرسة ويعملن ، وهو ما كان محظورًا في عهد طالبان.

ودافع بايدن عن قرار المغادرة قائلا إن القوات الأمريكية لا يمكنها البقاء إلى أجل غير مسمى. لكن منتقديه يقولون إن القوة الأمريكية، التي كان عددها في السابق أكثر من 100 ألف جندي، تم تقليصها في السنوات الأخيرة إلى بضعة آلاف فقط، ولم تعد تشارك في القتال على الأرض وانحصرت بشكل أساسي في قاعدة جوية. لقد كان جزءًا صغيرًا من حجم الوحدات العسكرية الأمريكية التي بقيت في أماكن مثل كوريا لعقود.

وبدأ المقاتلون الذين يدعون الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في الظهور في شرق أفغانستان.

داعش انفجار واشنطن أفغانستان إسرائيل انسحاب جو بايدن بايدن دونالد ترامب كندا تفجير كابول مطار كابول انفجار مطار كابول حركة طالبان إسرائيلي القيادة المركزية الدولة الاسلامية تفجيرات مطار كابول عمليات الإجلاء سحب القوات القوات الأمريكية الأفغان المواطنين الجرحى القتلى رئيس الوزراء الإسرائيلي القاعدة أسامة بن لادن

موضوعات متعلقة

رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات مطار كابول

الأمم المتحدة: إثيوبيا تتمزق وتشهد كارثة إنسانية

مسئول أمريكي: مقتل 10 من قوات المارينز في كابول والأعداد في زيادة

سماع دوي انفجار جديد في العاصمة الأفغانية كابول

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا

مسئول أمريكي: انفجار مطار كابول هجوم منسق.. وهذه هي مخاوفنا

ارتفاع ضحايا انفجار مطار كابول لـ 40 قتيلا و100 جريح ..والأمم المتحدة تعلق

المفوض الأوروبي : أهم مهمة عسكرية في تاريخ الناتو انتهت بطريقة كارثية

ترشيحاتنا

بايدن: سنجد قادة داعش في أفغانستان وسنرد عليهم

المرأة الإماراتية تاج على الرؤوس |اعرف ماذا قدمت لها الدولة في يومها

طبيب مصري بـ بريطانيا يكشف مفاجأة بشأن متحور دلتا.. فيديو

البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول

تونس تمنع قيادات إخوانية ليبية من الدخول إلى أراضيها

نشرة أخبار المحافظات.. زوج يذبح زوجته وينتحر بالمحلة.. وارتفاع منسوب النيل يغرق أراضي بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

صدى البلد ينفرد بتفاصيل سيناريوهات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن الموسم المقبل

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ