تفجيرات وقتلى وجرحى ومعاناة لا تنتهي.. هذا ما يحدث في كابول بالتفاصيل|صور

ضرب تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بوابات مطار كابول المزدحمة بالاف المواطنين، في عملية انتحارية، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين و 12 جنديا أمريكيا، وإحداث الفوضى في عمليات الاجلاء لعشرات الآلاف من الأفغان الذين يحاولون الهروب.

وأعلن الجنرال فرانك ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن حصيلة القتلى في الصفوف الأمريكية جعلتها أكثر الحوادث دموية بالنسبة للقوات الأمريكية في أفغانستان خلال عقد من الزمان وواحدة من أكثر الحوادث دموية في الحرب التي استمرت 20 عامًا.

ونُقل عن مسؤولي الصحة الأفغان قولهم إن 60 مدنياً قتلوا، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا عددًا كاملاً. وأظهر مقطع فيديو حمّله صحفيون أفغان عشرات الجثث والجرحى متناثرة حول قناة على حافة المطار. وقال شهود إن انفجارين على الأقل هزا المنطقة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، الذي ظهر في أفغانستان كأعداء لكل من الغرب وطالبان ، مسؤوليته في بيان قال فيه إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف 'مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي'. كما ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على الجماعة.

وكانت الوفيات الأمريكية هي الأولى من نوعها في أفغانستان منذ 18 شهرًا، وهي حقيقة من المرجح أن يستشهد بها النقاد الذين يتهمون الرئيس جو بايدن بالتخلي بشكل متهور عن الوضع الذي تم تحقيقه بشق الأنفس من خلال الأمر بالانسحاب المفاجئ.

إصابات الأفغان

وامتلأ خندق بالقرب من سياج المطار بالجثث الملطخة بالدماء، حيث تم العثور علي بعضها ووضعها في أكوام على جانب القناة.

قال أفغاني كان يحاول الوصول إلى المطار “للحظة ظننت أن طبلة أذني قد انفجرت وفقدت حاسة السمع. رأيت جثثًا وأجزاء من الجسم تتطاير في الهواء مثل إعصار ينفخ الأكياس البلاستيكية. رأيت جثثًا وأشلاء من كبار السن وجرحى رجال ونساء وأطفالًا متناثرة في موقع الانفجار”.

وأضاف: “كانت الجثث والمصابين ملقاة على الطريق وقناة الصرف الصحي. تلك المياه القليلة التي كانت تتدفق في قناة الصرف الصحي تحولت إلى دماء”.

محاولات الهرب

وقال ماكنزي إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عمليات الإجلاء ، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك حوالي 1000 مواطن أمريكي في أفغانستان. لكن عدة دول غربية قالت إن الجسر الجوي الجماعي للمدنيين الأفغان يقترب من نهايته، ومن المرجح ألا يترك أي مخرج لعشرات الآلاف من الأفغان الذين عملوا مع الغرب خلال عقدين من الحرب.

ويمثل عنف تنظيم الدولة الإسلامية تحديًا لطالبان، الذين وعدوا الأفغان بأنهم سيحققون السلام في البلاد التي سيطروا عليها بسرعة. ووصف متحدث باسم طالبان الهجوم بأنه من عمل 'دوائر الشر' التي سيتم قمعها بمجرد مغادرة القوات الأجنبية.

وتخشى الدول الغربية من أن تسمح حركة طالبان، التي آوت تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، بأفغانستان بأن تتحول مرة أخرى إلى ملاذ للمسلحين. وتقول طالبان إنها لن تسمح للإرهابيين باستخدام البلاد.

محاولة انقاذ المصابين

شاهد عيان



قال الزبير ، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 24 عامًا، والذي كان يحاول منذ ما يقرب من أسبوع الدخول إلى المطار مع ابن عم لديه أوراق تسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة، إنه كان على بعد 50 مترًا من أول انتحاريين. الذي فجر عبوات ناسفة عند البوابة.

وقال “كان الرجال والنساء والأطفال يصرخون. رأيت العديد من الجرحى - رجال ونساء وأطفال - يتم تحميلهم في سيارات خاصة ونقلهم إلى المستشفيات. وبعد الانفجارات كان هناك إطلاق نار”.

وكانت واشنطن وحلفاؤها يحثون المدنيين على الابتعاد عن المطار، اليوم الخميس، متذرعين بالتهديد بشن هجوم انتحاري لتنظيم الدولة الإسلامية.

في الأيام الـ 12 الماضية ، أجلت الدول الغربية ما يقرب من 100 ألف شخص ، معظمهم من الأفغان الذين ساعدوهم. لكنهم يعترفون بأنه سيتم ترك عدة آلاف وراءهم بعد أوامر بايدن بسحب جميع القوات بحلول 31 أغسطس.

وسيتم استخدام الأيام القليلة الأخيرة من الجسر الجوي في الغالب لسحب القوات المتبقية. وأعلنت كندا وبعض الدول الأوروبية بالفعل عن انتهاء عمليات النقل الجوي الخاصة بها ، بينما أعربت علنًا عن أسفها لانسحاب بايدن المفاجئ.

نقل المصابين إلي المستشفيات

أبواب المطارات “مغلقة”

وقال القائم بأعمال رئيس أركان الدفاع الكندي الجنرال واين اير للصحفيين “نتمنى لو بقينا أطول وإنقاذ الجميع”.

وأمر بايدن جميع القوات بالخروج من أفغانستان بحلول نهاية الشهر للامتثال لاتفاق الانسحاب مع طالبان الذي تفاوض عليه سلفه دونالد ترامب. ورفض دعوات هذا الأسبوع من الحلفاء الأوروبيين لمزيد من الوقت.

فاجأ الانهيار المفاجئ للحكومة المدعومة من الغرب في أفغانستان المسؤولين الأمريكيين ويخاطر بالتراجع عن المكاسب ، لا سيما في مجال حقوق النساء والفتيات ، اللواتي كان الملايين منهن يذهبن إلى المدرسة ويعملن ، وهو ما كان محظورًا في عهد طالبان.

ودافع بايدن عن قرار المغادرة قائلا إن القوات الأمريكية لا يمكنها البقاء إلى أجل غير مسمى. لكن منتقديه يقولون إن القوة الأمريكية، التي كان عددها في السابق أكثر من 100 ألف جندي، تم تقليصها في السنوات الأخيرة إلى بضعة آلاف فقط، ولم تعد تشارك في القتال على الأرض وانحصرت بشكل أساسي في قاعدة جوية. لقد كان جزءًا صغيرًا من حجم الوحدات العسكرية الأمريكية التي بقيت في أماكن مثل كوريا لعقود.

وبدأ المقاتلون الذين يدعون الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في الظهور في شرق أفغانستان.