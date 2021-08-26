عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول

كينيث ماكينزي
كينيث ماكينزي

كشف قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال، كينيث ماكينزي، عن بعض التفاصيل المتوفرة لدى البنتاغون حول الهجوم الذي استهدف مطار كابول والفندق القريب منه.

 

وقال ماكينزي خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه كان هناك انتحاري واحد... ونحن لا نعرف ما إذا كان رجلا أو امرأة".

وأضاف أن العسكريين الأمريكيين لا يمتلكون معلومات وافية عن التفجير الثاني.

وقال: "لا أعرف كثيرا عن التفجير الثاني، غير أنه وقع بالقرب من فندق "بارون"، وهذه البناية محمية بشكل جيد".

تفجيرات وقتلى وجرحى ومعاناة لا تنتهي.. هذا ما يحدث في كابول بالتفاصيل|صور

بايدن: توقعنا حادث مطار كابول.. ولن نتهاون في الرد على المتورطين

وأشار إلى أن التفجير الأول أودى بحياة 12 عسكريا أمريكيا وعدد من الأفغان، والانفجار الثاني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأفغان فقط.

 

وأكد الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، مقتل 12 جنديا من قوات البحرية الأمريكية في افغانستان، عقب وقوع الانفجار الثالث في مطار حامد كرازاي في العاصمة الافغانية كابول 

وأوضح رئيس القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن ما يقرب من 12 جنديًا أمريكيًا قتلوا، وأن 15 آخرين أصيبوا عندما هاجم انتحاريان المطار.

كما أوضح أن حوالي 5000 شخص ينتظرون نقلهم جواً من أفغانستان، ويعتقد أن 1000 أمريكي إضافي ما زالوا في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

البنتاجون أفغانستان الأفغاني مطار الأمريكيين الأفغانية كابول الجنرال كينيث ماكينزي كينيث ماكنزي جون كيربي العاصمة الأفغانية كينيث ماكينزي العاصمة الأفغانية كابول تفجيري مطار كابول مطار كابول البنتاغون

موضوعات متعلقة

تفجيرات وقتلى وجرحى ومعاناة لا تنتهي.. هذا ما يحدث في كابول بالتفاصيل|صور

رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات مطار كابول

الأمم المتحدة: إثيوبيا تتمزق وتشهد كارثة إنسانية

مسئول أمريكي: مقتل 10 من قوات المارينز في كابول والأعداد في زيادة

سماع دوي انفجار جديد في العاصمة الأفغانية كابول

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن تلقي جرعات معززة من لقاحات كورونا

مسئول أمريكي: انفجار مطار كابول هجوم منسق.. وهذه هي مخاوفنا

ارتفاع ضحايا انفجار مطار كابول لـ 40 قتيلا و100 جريح ..والأمم المتحدة تعلق

ترشيحاتنا

بايدن: سنجد قادة داعش في أفغانستان وسنرد عليهم

المرأة الإماراتية تاج على الرؤوس |اعرف ماذا قدمت لها الدولة في يومها

طبيب مصري بـ بريطانيا يكشف مفاجأة بشأن متحور دلتا.. فيديو

البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول

تونس تمنع قيادات إخوانية ليبية من الدخول إلى أراضيها

نشرة أخبار المحافظات.. زوج يذبح زوجته وينتحر بالمحلة.. وارتفاع منسوب النيل يغرق أراضي بالغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

صدى البلد ينفرد بتفاصيل سيناريوهات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن الموسم المقبل

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ