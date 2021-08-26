البنتاجون يكشف عن تفاصيل تفجيري مطار كابول

كشف قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال، كينيث ماكينزي، عن بعض التفاصيل المتوفرة لدى البنتاغون حول الهجوم الذي استهدف مطار كابول والفندق القريب منه.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه كان هناك انتحاري واحد... ونحن لا نعرف ما إذا كان رجلا أو امرأة".

وأضاف أن العسكريين الأمريكيين لا يمتلكون معلومات وافية عن التفجير الثاني.

وقال: "لا أعرف كثيرا عن التفجير الثاني، غير أنه وقع بالقرب من فندق "بارون"، وهذه البناية محمية بشكل جيد".

وأشار إلى أن التفجير الأول أودى بحياة 12 عسكريا أمريكيا وعدد من الأفغان، والانفجار الثاني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأفغان فقط.

وأكد الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، مقتل 12 جنديا من قوات البحرية الأمريكية في افغانستان، عقب وقوع الانفجار الثالث في مطار حامد كرازاي في العاصمة الافغانية كابول

وأوضح رئيس القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن ما يقرب من 12 جنديًا أمريكيًا قتلوا، وأن 15 آخرين أصيبوا عندما هاجم انتحاريان المطار.

كما أوضح أن حوالي 5000 شخص ينتظرون نقلهم جواً من أفغانستان، ويعتقد أن 1000 أمريكي إضافي ما زالوا في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.