بايدن: توقعنا حادث مطار كابول.. ولن نتهاون في الرد على المتورطين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن ما حدث في العاصمة الأفغانية كابول أقلق إدارته.

وأضاف بايدن في كلمة له حول انفجارات مطار كابول: "الهجمات في كابول نفذها تنظيم داعش - خراسان، والوضع في كابول متغير وأنا أتلقى المعلومات باستمرار".

وتابع: "عملية الإجلاء من كابول صعبة ومعقدة ولا سابق لها في التاريخ، ونحزن لوقوع ضحايا في كابول ونتعاطف مع ذويهم".

وأفاد بايدن في كلمته: "تقديرات المخابرات حذرت سابقًا من هجمات مثل انفجاري مطار كابول، والوضع الميداني في أفغانستان لا يزال يتطور، ونعزي العائلات التي فقدت أبناءها في تفجيري كابول".

وتوعد بايدن بمحاسبة ومطاردة مرتكبي هجمات مطار العاصمة الأفغانية كابول، كما قال: "لن نتهاون في الرد على المتورطين بهجوم مطار كابل".