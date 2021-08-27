عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توم كروز يتحدى الجاذبية في Mission: Impossible 7

توم كروز
توم كروز

كشفت شركة باراماونت عن لقطات خاصة من فيلم توم كروز المنتظر Mission: Impossible 7  في حدث سينما كون الذي يقام في لاس فيجاس حاليا بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم. 

ظهر توم كروز  وهو يتحدى الجاذبية والعمر في مشاهد من فيلم Mission: Impossible 7 وظهر في إحداها وهو يقفز بدراجته النارية من أعلى جبل في النرويج ثم ينفصل عن المركبة ليهبط بالمظلة في أمان. 

تم تصوير هذا المشهد 6 مرات حتى أتقنه توم كروز مع الخوف على حياته، وقال المسئول عن التوزيع في شركة باراماونت إنه تدرب كثيرا على هذا المشهد. 

كما عرضت باراماونت أيضا أول 13 دقيقة من فيلم توم كروز الآخر Top Gun: Maverick، الذي كان يصوره إلى جانب الفيلم الجديد من سلسلة المهام المستحيلة، وتعرض لتأجيلات عديدة بسبب جائحة كورونا. 

يعرض فيلم Top Gun: Maverick في السينمات 19 نوفمبر المقبل، فيما يطرح فيلم Mission: Impossible 7 27 مايو 2022. 

أفلام توم كروز

قدم توم كروز على مدار مسيرته الطويلة في هوليوود التي دامت حوالي 40 عاما عدد كبير من الأفلام الناجحة، ومنذ بدايته وضع نفسه على الطريق المباشر للتألق وجذب الجمهور بأفلام أكشن تحمل رسائل قوية ومهمة. 

يتواجد بهوليوود العديد من نجوم الأكشن الذين يقدمون أفلاما مليئة بأحداث الإثارة والحركة على مدار سنوات، لكن أعمال توم كروز تحمل طابعا خاصا يجمع بين احترام عقلية المشاهد إلى جانب إمتاعه بكل الطرق الممكنة. 

سيطر توم كروز على شباك التذاكر بأفلامه في الثمانينات والتسعينات، وحجر مكانا خاصا له في دور العرض مع كل جزء جديد يطرحه من سلسلته السينمائية الشهيرة Mission: Impossible التي يقدم فيها شخصيته المخابراتية الأسطورية إيثان هنت.

عرضت أول أفلام سلسلة المهام المستحيلة أو Mission: Impossible عام 1996، بعد حوالي 10  سنوات من فيلمه الأسطوري Top Gun الذي قدم فيه شخصية مافريك الطيار الحربي الماهر الذي رغم ذلاته القانونية إلا أن موهبته كانت نافذة. 

حقق فيلم Top Gun نجاحا باهرا وقت طرحه عام 1986، ووصلت إيراداته إلى حوالي 357 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتعد 15 مليون دولار، ومازال مطلوبا للمشاهدة حتى اليوم بعدما أصبح متاحا على منصة نتفليكس لجميع المشتركين. 

وبعد حوالي 35 عاما من النجاح المتواصل لهذا الفيلم قرر توم كروز تصوير جزء ثاني منه باسم Top Gun: Maverick، ويقدم فيه شخصية مافريك الطيار بعدما تدرج في المناصب العليا داخل الجيش الأمريكي، ومن المقرر طرحه قريبا لكن جائحة كورونا حالت دون تحديد موعد له. 

حققت الأفلام الستة التي قدم فيها توم كروز شخصية إيثان هنت ومهامه المستحيلة منذ عام 1996 وحتى الجزء السادس الذي طرح عام 2018، حوالي 3 مليار و570 مليون دولار، بميزانية إنتاج بلغت حوالي 828 مليون دولار.

توم كروز Mission Impossible 7 سينما كون مافريك أفلام توم كروز

ترشيحاتنا

البنتاجون يكشف آخر حصيلة لقتلى القوات الأمريكية في تفجيري مطار كابول

عجائب الصلاة على النبي .. 40 مكافأة ربانية لمن يصلى عليه يوم الجمعة

بعد دقائق من إطلاقه.. ريلمي تحقق أرباحا هائلة من مبيعات حاسوب Realme Book

تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن نظام القبول بالجامعات الأهلية

عريس يطلق النار على أصدقاء العروس.. تفاصيل

تعرف على الأسعار الجديدة لـ تويوتا راش العائلية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

خاص.. بعد تدخل الخطيب.. نكشف كواليس انتقال حسام حسن إلى صفوف "الأهلي"

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

صدى البلد ينفرد بتفاصيل سيناريوهات اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية عن الموسم المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديوجراف.. نجاه الله.. تطورات حالة الفنان علاء زينهم بعد تعرضه لحادث سير

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ