توم كروز يتحدى الجاذبية في Mission: Impossible 7

كشفت شركة باراماونت عن لقطات خاصة من فيلم توم كروز المنتظر Mission: Impossible 7 في حدث سينما كون الذي يقام في لاس فيجاس حاليا بحضور عدد كبير من صناع السينما حول العالم.

ظهر توم كروز وهو يتحدى الجاذبية والعمر في مشاهد من فيلم Mission: Impossible 7 وظهر في إحداها وهو يقفز بدراجته النارية من أعلى جبل في النرويج ثم ينفصل عن المركبة ليهبط بالمظلة في أمان.

تم تصوير هذا المشهد 6 مرات حتى أتقنه توم كروز مع الخوف على حياته، وقال المسئول عن التوزيع في شركة باراماونت إنه تدرب كثيرا على هذا المشهد.

كما عرضت باراماونت أيضا أول 13 دقيقة من فيلم توم كروز الآخر Top Gun: Maverick، الذي كان يصوره إلى جانب الفيلم الجديد من سلسلة المهام المستحيلة، وتعرض لتأجيلات عديدة بسبب جائحة كورونا.

يعرض فيلم Top Gun: Maverick في السينمات 19 نوفمبر المقبل، فيما يطرح فيلم Mission: Impossible 7 27 مايو 2022.

أفلام توم كروز

قدم توم كروز على مدار مسيرته الطويلة في هوليوود التي دامت حوالي 40 عاما عدد كبير من الأفلام الناجحة، ومنذ بدايته وضع نفسه على الطريق المباشر للتألق وجذب الجمهور بأفلام أكشن تحمل رسائل قوية ومهمة.

يتواجد بهوليوود العديد من نجوم الأكشن الذين يقدمون أفلاما مليئة بأحداث الإثارة والحركة على مدار سنوات، لكن أعمال توم كروز تحمل طابعا خاصا يجمع بين احترام عقلية المشاهد إلى جانب إمتاعه بكل الطرق الممكنة.

سيطر توم كروز على شباك التذاكر بأفلامه في الثمانينات والتسعينات، وحجر مكانا خاصا له في دور العرض مع كل جزء جديد يطرحه من سلسلته السينمائية الشهيرة Mission: Impossible التي يقدم فيها شخصيته المخابراتية الأسطورية إيثان هنت.

عرضت أول أفلام سلسلة المهام المستحيلة أو Mission: Impossible عام 1996، بعد حوالي 10 سنوات من فيلمه الأسطوري Top Gun الذي قدم فيه شخصية مافريك الطيار الحربي الماهر الذي رغم ذلاته القانونية إلا أن موهبته كانت نافذة.

حقق فيلم Top Gun نجاحا باهرا وقت طرحه عام 1986، ووصلت إيراداته إلى حوالي 357 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتعد 15 مليون دولار، ومازال مطلوبا للمشاهدة حتى اليوم بعدما أصبح متاحا على منصة نتفليكس لجميع المشتركين.

وبعد حوالي 35 عاما من النجاح المتواصل لهذا الفيلم قرر توم كروز تصوير جزء ثاني منه باسم Top Gun: Maverick، ويقدم فيه شخصية مافريك الطيار بعدما تدرج في المناصب العليا داخل الجيش الأمريكي، ومن المقرر طرحه قريبا لكن جائحة كورونا حالت دون تحديد موعد له.

حققت الأفلام الستة التي قدم فيها توم كروز شخصية إيثان هنت ومهامه المستحيلة منذ عام 1996 وحتى الجزء السادس الذي طرح عام 2018، حوالي 3 مليار و570 مليون دولار، بميزانية إنتاج بلغت حوالي 828 مليون دولار.