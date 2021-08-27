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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثاني ميدالية عربية في بارالمبياد طوكيو .. التونسية روعة التليلي تتوج بذهبية رمي الجلة

صدى البلد

 

توجت اللاعبة التونسية روعة التليلي بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الجلة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك بعد إحتلالها المركز الأول في المنافسات، محققةً مسافة قدرها 10,55 متر كرقم قياسي عالمي في منافسات رمي الجلة البارالمبي.

وتشارك البعثة التونسية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو ب 25 مشترك، بواقع 12 لاعب و 13 لاعبة في رياضات، ألعاب القوى وتنس الطاولة والترايثلون.

وتمتلك تونس طوال مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الصيفية 92 ميدالية متنوعة، بواقع 39 ذهبية و 33 فضية و 20 برونزية، وجميعهم في منافسات ألعاب القوى.

يشارك المنتخب التونسي لأول مرة بثلاث رياضات وهي بارا ألعاب القوى وبارا تنس الطاولة وبارا ترياتلون، بعدما اقتصرت المشاركات الماضية منذ دورة سيول 1988 على ألعاب القوى.

وتضم قائمة المشاركة الحالية لتونس 26 رياضياً في المجموع ، نصيب الأسد فيها لألعاب القوى بـ24 رياضيا (14 في صنف الاناث و10 في صنف الذكور) من بينهم وليد كتيلة وروعة التليلي وسمية البوسعيدي وهنية العايدي وريما العبدلي ورجاء الجبالي ومحمد فرحات شيدة .

تنس الطاولة العاصمة اليابانية طوكيو العاصمة العاصمة اليابانية التونسية

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