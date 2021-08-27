ثاني ميدالية عربية في بارالمبياد طوكيو .. التونسية روعة التليلي تتوج بذهبية رمي الجلة

توجت اللاعبة التونسية روعة التليلي بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الجلة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.
وجاء ذلك بعد إحتلالها المركز الأول في المنافسات، محققةً مسافة قدرها 10,55 متر كرقم قياسي عالمي في منافسات رمي الجلة البارالمبي.
وتشارك البعثة التونسية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو ب 25 مشترك، بواقع 12 لاعب و 13 لاعبة في رياضات، ألعاب القوى وتنس الطاولة والترايثلون.
وتمتلك تونس طوال مشاركتها في دورات الألعاب البارالمبية الصيفية 92 ميدالية متنوعة، بواقع 39 ذهبية و 33 فضية و 20 برونزية، وجميعهم في منافسات ألعاب القوى.
يشارك المنتخب التونسي لأول مرة بثلاث رياضات وهي بارا ألعاب القوى وبارا تنس الطاولة وبارا ترياتلون، بعدما اقتصرت المشاركات الماضية منذ دورة سيول 1988 على ألعاب القوى.
وتضم قائمة المشاركة الحالية لتونس 26 رياضياً في المجموع ، نصيب الأسد فيها لألعاب القوى بـ24 رياضيا (14 في صنف الاناث و10 في صنف الذكور) من بينهم وليد كتيلة وروعة التليلي وسمية البوسعيدي وهنية العايدي وريما العبدلي ورجاء الجبالي ومحمد فرحات شيدة .