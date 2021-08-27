حسام حسن يتصدر تويتر بعد انتقاله للأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حسام_حسن بعد انضمام حسام حسن مهاجم سموحة الي النادي الاهلي .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فوجود محمد شريف مع حسام حسن وإمكانية مشاركة بيرسي تاو كمهاجم ممكن يكون كافي لهجوم الأهلي مع وجود الشحات وطاهر وكهربا وميكيسون التفكير في مدافع اعتقد منطقي لأن كان واضح دفاع الأهلي اتأثر إزاي بغياب بدر بانون.. مع التخطيط لضم أو تجهيز بديل السولية وحل لإنهاك أفشة" و "‏‏حسام حسن لاعب سموحه فى الاهلى صفقه ممتازه واضافه قويه لخط هجوم الاهلى لاعب مجتهد مقاتل هداف بالتوفيق ان شاء الله"





ووصل مسئولو نادي سموحة لاتفاق رسمي مع مجلس إدارة النادي الأهلي على انتقال حسام حسن لاعب الفريق الأول إلى صفوف النادي الأهلي.



جاء ذلك بعد توقف المفاوضات مع نادي الزمالك بسبب اختلاف القيمة المالية.



وعلم صدي البلد أنه تم الاتفاق على انتقال حسام حسن لاعب سموحة إلي صفوف الأهلي بعد تدخل محمود الخطيب رئيس الأهلي ليتم انتقال اللاعب مقابل ٢٠ مليون جنيه لإعارة بعض اللاعبين لصفوف نادي سموحة.



ورحب فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال اللاعب بعد رغبته في التواجد في صفوف المارد الأحمر.

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي الوصول لاتفاق مبدئي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري .

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اللاعب متواجد حاليا في النادي الأهلي برفقة وكيله ليستكمل الاتفاق ووضع بنود العقد.

جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد شوبير أعلن انضمام حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” قائلا : “ الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الأهلي” .

كما أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي النجوم ولويس ميكسيوني وخلال الساعات القليلة المقبلة سيعلن ضم بيرسي تاو .