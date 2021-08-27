حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 27-8-2021

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 -8- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، مقدمة البرنامج إن الجو حار وهناك ارتفاع فى الرطوبة، ولذلك ننصح المواطنين يتناول المياه بكميات كبيرة فى هذه الفترة، موجة أن اليوم حار ولكن أفضل من الأيام الماضية.

ولفتت هبة ماهر إلى أن جميع الدول بالعالم تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، والجميع يتمنى انكسار الموجة الحارة.

وفي سياق متصل: كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الجمعة 27 أغسطس، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء كما يلى ، حيث يكون الارتفاع بقيم تتراوح من 1: 2 درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .



وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الارتفاع سيكون بقيم تتراوح من 3 : 5 درجات على جنوب الصعيد ، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا شديد الحرارة رطب على كافة الأنحاء .



القاهرة الصغرى 26 والعظمى 37



شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 36



طنطا الصغرى 26 والعظمى 36



دمنهور الصغرى 26 والعظمى 34



الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 32



بلطيم الصغرى 24 العظمى 32



مطروح الصغرى 21 والعظمى 30



السلوم الصغرى 24 والعظمى 31



سيوة الصغرى 22 والعظمى 34



بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33



دمياط الصغرى 25 والعظمى 32



الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36



الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38



السويس الصغرى 25 والعظمى 37



العريش الصغرى 25 والعظمى 33



رفح الصغرى 24 والعظمى 33



نويبع الصغرى 29 والعظمى 40



