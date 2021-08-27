العالم بيتغير.. رئيس جامعة بنها يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة| فيديو

وجه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: "العالم يتغير في ظل الثورة الصناعية، ويجب على الدولة وجميع دول العالم أن تواكب هذا التغيير، مصر تقوم بتغيير نظم التعليم، حتى يواكب نظم التعليم المتطورة بجميع الجامعات المرموقة".

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن فرص التوظيف اختلفت تماما، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي، في ظل تحديات الثورة الصناعية الرابعة، معقبا لا نحتاج الان المهندس التقليدي، ولكن نحتاج مهندس في كلا من: أمن البيانات والمعلومات وتحليل البيانات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى أنه يجب على كل طالب أن يضع في اعتباره سوق العمل، عند تقديم أوراقه في المرحلة الثانية للكليات، ولا نحتاج أن يكون ابن الطبيب أو المعلم مثله، ولكن نحتاج استغلال مهارات أولادنا في سوق العمل.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة وغيرها من الجامعات تخصص أجهزة الحاسب الألى كنوع من الخدمة المجتمعية للجمهور، لتقديم رغبات الطلاب في مراحل التقديم المختلفة، مشيرا إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة حوالى 600 ألف طالب، وهؤلاء الطلاب سوف يتم استيعابهم في جميع الجامعات المصرية، ولكون لكل طالب مكانه.

وفى سياق آخر، أكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن جامعة بنها حريصة علي تطعيم منتسبيها، وتم مخاطبة الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لتوفير اللقاحات، مشيراً إلى أن التطعيم يتم تحت إشراف الدكتورة عبير السيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.