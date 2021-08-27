لقطات جديدة من حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي.. شاهد

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حفلها الغنائي في الساحل الشمالي أمس الخميس.

وشارك الفنان أكرم حسني مع المغنية اللبنانية هيفاء وهبي تقديم أغنيتهما الجديدة “لو كنت” على مسرح حفلها بالساحل الشمالي الذي يقام حاليا بحضور عدد كبير من الجماهير.

بينما حرصت هيفاء وهبي على شكر أكرم حسني وحرصه على الظهور معها على المسرح وطلبت من الجمهور الهتاف له باللغة الإنجليزية قائلة:" هو الأفضل".

اقتربت أغنية لو كنت من تحقيق مشاهدات تصل إلى 30 مليون منذ طرحها على موقع يوتيوب منتصف يونيو الماضي، التي يشارك في غنائها أكرم حسني لأول مرة مع هيفاء وهبي.

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت"، ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانًا فماذا سيصبح؟، وذلك من خلال طرح أفكار تُوضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وتستمر الألحان ليقدما حوارًا كوميديًا يحمل لمحة من التحدي، مع تصاعد الإيقاع وهبوطه، ليحمل الكلمات بأغنية ستُغير وجه الصيف القادم، وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.

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