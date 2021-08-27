عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقطات جديدة من حفل هيفاء وهبي بالساحل الشمالي.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تصدرت الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حفلها الغنائي في الساحل الشمالي أمس الخميس.

وشارك الفنان أكرم حسني مع المغنية اللبنانية هيفاء وهبي تقديم أغنيتهما الجديدة “لو كنت” على مسرح حفلها بالساحل الشمالي الذي يقام حاليا بحضور عدد كبير من الجماهير.

بينما حرصت هيفاء وهبي على شكر أكرم حسني وحرصه على الظهور معها على المسرح وطلبت من الجمهور الهتاف له باللغة الإنجليزية قائلة:" هو الأفضل".

أكرم حسني يغني "لو كنت" مع هيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

كواليس تجهيزات حفل هيفاء وهبي بمدينة العلمين الجديدة

اقتربت أغنية لو كنت من تحقيق مشاهدات تصل إلى 30 مليون منذ طرحها على موقع يوتيوب منتصف يونيو الماضي، التي يشارك في غنائها أكرم حسني لأول مرة مع هيفاء وهبي.

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت"، ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانًا فماذا سيصبح؟، وذلك من خلال طرح أفكار تُوضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وتستمر الألحان ليقدما حوارًا كوميديًا يحمل لمحة من التحدي، مع تصاعد الإيقاع وهبوطه، ليحمل الكلمات بأغنية ستُغير وجه الصيف القادم، وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.

 

eeef
eeef
ffff
ffff
fdd
fdd
eff
eff
هيفاء وهبي الساحل الشمالي الساحل المغنية اللبنانية هيفاء وهبي اللبنانية هيفاء وهبى لو كنت

ترشيحاتنا

منافق.. مالك كريستال بالاس السابق يفتح النار على مدرب بيرنلي بسبب صلاح

تستعد لشراء منزل.. طفلة عمرها 3 سنوات تتحول لعارضة أزياء عالمية

مايكروسوفت تحذر آلاف الشركات من ثغرة أمنية خطيرة.. تفاصيل

المدير التنفيذي لـ أستون مارتن: طراز جديد لـ DBX بمحرك مرسيدس AMG

بث مباشر .. شعار صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

مخاوف من تنامي قوة طالبان.. آلاف المركبات والبنادق ومئات المقاتلات الجوية بيد الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب أنباء انضمام حسام حسن للأهلى.. رسالة غامضة من فرج عامر لـ الخطيب

كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

أساب ظهور كلمة "Lou bott" على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

عضو مجلس إدارة الزمالك يفجر مفاجأة بشأن ضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وسر فشل صفقة حسام حسن

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. نار يا حبيبي نار.. 4 صفقات جديدة في الأهلي وأبرز الراحلين

فيديو جراف| قبل بدء الدراسة.. ربط الحضور بنسبة تطعيم المعلمين والطلاب

فيديوجراف.. كان قلبها حاسس وفرحانة.. وفاة البلوجر أشكيناز هانم السبكي 

فيديوجراف.. مقدرين سهرك وتعبك.. دكتوراه محمد رمضان تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

أحمد شيخو يكتتب: مسار أستانة.. للتغيير الديموغرافي في سوريا

الحسين عمر النجمى يكتب: الصعيد يا ريس

نهى حمدى تكتب: الجامب سوت

ليلى موسي تكتب: السيناريو السوري.. خبايا استثمار أردوغان لأزمة اللاجئين الأفغان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ