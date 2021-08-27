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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكرم حسني يغني "لو كنت" مع هيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

أكرم حسني وهيفاء
أكرم حسني وهيفاء وهبي

شارك الفنان أكرم حسني مع المغنية اللبنانية هيفاء وهبي تقديم أغنيتهما الجديدة “لو كنت” على مسرح حفلها بالساحل الشمالي الذي يقام حاليا بحضور عدد كبير من الجماهير. 

قبلها بساعات غنى أكرم حسني أغنية “لو كنت” خلال حفل زفاف الممثلة الشابة ريم سامي، كما شارك الغناء مع مي عمر بأغنيتهما التي قدماها سويا في أحداث مسلسل “لؤلؤ”. 

وحرصت هيفاء وهبي على شكر أكرم حسني وحرصه على الظهور معها على المسرح وطلبت من الجمهور الهتاف له باللغة الإنجليزية قائلة:" هو الأفضل". 

أغنية لو كنت 

اقتربت أغنية لو كنت من تحقيق مشاهدات تصل إلى 30 مليون منذ طرحها على موقع يوتيوب منتصف يونيو الماضي، التي يشارك في غنائها أكرم حسني لأول مرة مع هيفاء وهبي. 

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت"، ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانًا فماذا سيصبح؟، وذلك من خلال طرح أفكار تُوضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

وتستمر الألحان ليقدما حوارًا كوميديًا يحمل لمحة من التحدي، مع تصاعد الإيقاع وهبوطه، ليحمل الكلمات بأغنية ستُغير وجه الصيف القادم، وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.

هيفاء وهبي اكرم حسني حفل هيفاء وهبي حفلات الساحل الشمالي أغنية “لو كنت”

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