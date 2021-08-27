جامعة كفر الشيخ تطبق نظام الكليات المتخصصة لمواكبة سوق العمل.. فيديو

جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن التعليم العالي والبحث العلمي شهد إنطلاقة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، مشيرا إلى أن توجيهاته بالجامعة كانت بإنشاء كليات مرتبطة بالتخصصات الحديثة التي تخدم سوق العمل وأن يكون هناك خريجين متميزين لتلبية وظائف الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الإصطناعي.



وأضاف عبد الرازق الدسوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أن جامعة كفر الشيخ كانت سباقة فى إنشاء مجموعة من الكليات التي توفر وظائف للثورة الصناعية الرابعة وإحتياجات سوق العمل، حيث أن الجامعة تستقبل ثالث دفعة من كلية الذكاء الإصطناعى.



وتابع أنه يوجد كلية علوم الثروة السمكية لدراسة إحتياجات سوق العمل، حيث أن المحافظة تنتج أكثر من 40% من إنتاج الأسماك فى مصر وتساهم فى إنتاج بروتين جيد الجودة بأسعار تنافسية لمحدودي الدخل، فكان من الضرورة وجود كلية متخصصة تساعد فى تنمية تلك الثروة.



وأشار إلى أن جامعة كفر الشيخ تعتبر أول جامعة تبتكر روبوت فى مصر، متابعا أن هذا العام طلاب قسم الحاسبات والمعلومات قدموا روبوتا نادرا يستطيع تقديم الخدمة فى الكافيهات.

