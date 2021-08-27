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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من اتحاد جدة بشأن مصير فهد المولد

فهد المولد نجم فريق
فهد المولد نجم فريق اتحاد جدة

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي رحبت برحيل فهد المولد نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال تلقيه عرضا مناسبا.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن إدارة اتحاد جدة أخبرت فهد المولد بعدم الممانعة في رحيله، عن صفوف الفريق، حال وصول عرض رسمي له، ياوزي قيمته الفنية كلابعب دولي يمثل المنتخب السعودي، منذ فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة، أن فهد المولد لم ينضم لمعسكر اتحاد جدة، استعدادا، لمواجهة الفيصلي اليوم، الجمعة، بسبب رغبته في الرحيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فهد المود يعاني من ضغوط نفسية، بسبب الانتقادات الجماهيرية التي يتعرض لها مع كل إخفاق للاتحاد، آخرها، خسارة نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن فهد المولد يبحث عن نادٍ جديد، لا يتعرض فيه لضغوط، مثلهما حدث له في اتحاد جدة.

وينتهي عقد فهد المولد مع اتحاد جدة، بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويعد النصر والهلال، أبرو المهتمين بالتعاقد مع فهد المولد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أشارت تقارير صحفية سعودية.

 

القيمة التسويقية لـ فهد المولد:

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ فهد المولد مليون و 400 ألف يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وتبلغ القيمة التسو

 

 

وفي أحداث متسارعة، طلب فهد المولد من إدارة ناديه الرحيل عن الفريق، ولم يغادر المولد إلى المجمعة استعداداً لمباراة الفيصلي غداً الجمعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار اللاعب بسبب أمور نفسية، وأنه يتعرض لضغط جماهيري في كل إخفاق للفريق، وكان آخرها بعد خسارة البطولة العربية، ويبحث عن اللاعب عن نادٍ جديد يبتعد به عن هذه الضغوط.
يشار إلى أنه متبقٍ سنة واحدة على نهاية عقد فهد المولد مع الاتحاد، حيث ينتهي بصيف 2022.

 

شرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الاتحاد أبلغت لاعبها فهد المولد بعدم الممانعة في رحيله عن صفوف الفريق، في حال تم تقديم عرض رسمي له يوازي قيمته الفنية كلاعب دولي يمثل المنتخب من فترة طويلة.
 

فهد المولد اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي وجهة فهد المولد

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