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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأبيض والبساطة يسيطران.. شاهد فساتين خطوبة النجمات في صيف 2021

فساتين خطوبة النجمات
فساتين خطوبة النجمات في صيف 2021

تحتار الكثير من الفتيات في اختيار فساتين سهرة تتناسب مع قوامهن وتبرز جمالهن، وبالأخص عند حضور مناسبة أو الاحتفال بـ خطوبة أو عقد قرانها، فهي من الأمور التي لم تكن سهلة إطلاقا على الفتيات.

 

وقد شهدنا خلال الأيام الماضية العديد من نجمات الفن  والمشاهير اللائي تألقن بباقة كبيرة و متنوعة من فساتين السهرة خلال حضورهن المناسبات الرسمية التي تحتاج إلى ارتداء فساتين السهرة مثل حفل خطوبة أو عقد قران.

 

فساتين النجمات 

 

-ريم سامي 

كان آخرهن الفنانة ريم سامي التي ظهرت مساء أمس  في حفل خطوبتها على رجل الأعمال طارق هيمن في الساحل الشمالي وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن و المشاهير،  بفستان أبيض قصير للغاية اتسم بصيحة ال"أوف شولدر" التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز الفستان بالقماش المطرز الذي زاد من فخامة إطلالتها.

 

حمل فستان ريم سامي توقيع مصمم الأزياء العالمي  زهير مراد، و انتعلت حذاء أبيض أنيق ذا كعب عالي، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الفخمة التي زادت من جاذبيتها.

 

 أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياج جذاب مرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

-كارولين عزمي 

ظهرت في حفل خطوبتها بفستان راقي و أنيق من tayacouture ، تميز تصميمه بأنه متناسق مع قوامها و كشف عن ذوقها الراقي كما زاد من جمالها.

-هاجر أحمد 

البساطة سيطرت على إطلالة هاجر أحمد في عقد قرانها، حيث اعتمدت على تصميم غريب و غير تقليدي و ارتدت جمبسوت  ولكن على الرغم من ذلك بدت بكامل أناقتها وجمالها و هو ما يميزها عن غيرها من العرائس.

-زوجة أحمد سعد

أطلت علياء بسيوني في عقد قرانها على أحمد سعد بفستان أبيض قصير وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

-بسنت شوقي

ظهرت بسنت شوقي في عقد قرانها بإطلالات ملفتة، حيث ارتدت فستانا أبيض اللون، ذا أكمام طويلة وقصير للغاية، و اتسم بأنه مصنوع من القماش الشفاف، أما إطلالتها الثانية فارتدت خلالها فستانا أبيض مكشوف من البطن.

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