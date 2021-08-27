مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل 28 حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن وجود 28 مصاب بفيروس كورونا خاضعين للعلاج حالياً بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأشار الدكتور الجمال أن ذلك يعد مؤشراً لعودة إنتشار الفيروس فى ظل إعلان خلو مستشفيات الجامعة من وجود أى مرضى كورونا خلال يوليو الماضى ، كما كشف عن مراجعته لخطة إدارة مستشفيات الجامعة فى المرحلة القادمة، مؤكداً على إعلان حالة التأهب داخل مستشفيات الجامعة لمواجهة الموجة الرابعة فى حال حدوثها، و اتخاذ الإستعدادات التامة واللازمة لاستيعاب أية زيادة محتملة فى اعداد المصابين .

ووجه رئيس جامعة أسيوط دعوته لأفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام مطهرات الأيدى ، كما اختص حديثه إلى أفراد المجتمع الجامعى من المنتسبين إلى الجامعة بالإسراع فى تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال المقرات الطبية التى خصصتها الجامعة لحقن أبنائها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأفاد الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات المتواجدة حالياً من مصابى كورونا هى 28 حالة تتضمن 7 حالات بالعناية المركزة و21 حالة بالعناية المتوسطة كما يتضمن العدد الإجمالى 4 حالات لأطفال تحت سن 15 سنة، موضحاً أنه حالياً تم تخصيص العنايات المركزة والمتوسطة بالطابقين السادس والسابع بالمستشفى الجامعى الرئيسي إلى جانب 15 سرير بمستشفى الأطفال الجامعى وذلك كمرحلة أولى ، مع وضع إمكانية إضافة 18 سرير من العناية المركزة بالقسم العام و32 سرير من عنايات قسم أمراض الصدر لمواجهة أى زيادة فى أعداد المصابين لا قدر الله.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية إلى استمرار خطة العمل باستقبال مستشفيات الجامعة لحالات المصابين بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، مع استقبال الحالات المتداخلة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة سواء من داخل محافظة أسيوط أو خارجها.

وكانت مستشفيات جامعة أسيوط أعلنت الشهر الماضي عن تسجيل صفر إستقبال حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.