العياده الزراعية بالوادي الجديد تنجح في رصد الآفات المهددة للمحاصيل

حقق مشروع العيادة الزراعية للأراضى الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، نجاحا كبيرا فى محافظة الوادى الجديد، بعد تنفيذ حوالى 65 حقلا إرشاديا متخصص فى زراعة محاصيل غير تقليدية مناسبة لظروف الأراضى الصحراوية ومنها محصول الدخن والسورجم كأعلاف غير تقليدية، وأيضًا الفول السودانى وعباد الشمس، ومحصول الذرة الشامية فتم زراعة العديد من أجود أصناف الذرة بالعديد من المواقع بمركز الداخلة فى موط والقصر وغرب الموهوب، وبمركز الخارجة ومركز باريس.

وكانت العيادة الزراعية بمركز الداخلة نجحت في الاشراف على عدد من الحقول الإرشادية والمزارع غير التقليدية بمعرفة فرق متخصصة من أساتذة مركز بحوث الصحراء والذين يقومون بتقديم كافة الإرشادات الزراعية والنصائح الخاصة بالتعامل مع المحاصيل وطرق الوقاية والعلاج ونظم التسميد بطرق آمنة ونموذجية.

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وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إنه يجرى تنفيذ فعاليات وأنشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضى الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بمشاركة أعضاء من الفريق البحثى بالعديد من الجامعات والمراكز البحثية للمساهمة فى الجهود الرامية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية.

وأضاف المرسى، أن مشروع العيادة الزراعية يهدف لتوفير كافة مستلزمات الزراعة من تقاوى وأسمدة ومحفزات نمو وقائية حيوية مجانا لتنفيذ الحقول الإرشادية، وذلك من أجل تقديم نماذج إرشادية يمكن تنفيذها فى المحافظة لزيادة الإنتاج والجودة اعتمادا على الممارسات الزراعية الجيدة التى يجرى نشرها والتوعية بها لدى الممارسين للنشاط الزراعى .

من جانبه أكد الدكتور أحمد إسماعيل، أستاذ مساعد أمراض النبات بمركز بحوث الصحراء، رئيس المشروع القومى للعيادة الزراعية للأراضى الصحراوية والمستصلحة، أن مشروع العيادة الزراعية بدأ فعالياته منذ شهر فبراير الماضى بإشراف ومتابعة من الجهة الممولة الممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .