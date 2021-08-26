أوقاف الوادي الجديد : غدا افتتاح تطوير 3 مساجد جديدة

تشهد محافظة الوادي الجديد، غدًا الجمعة، افتتاح ٣ مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي جرت بهم.

وقال الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد من خطة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية، حيث تفتتح الأوقاف مسجد السيدة خديجة بتكلفة ٨٥٠ ألف جنيه بالجهود الذاتية بمشاركة أهالي المنطقة

كما يجري افتتاح مسجد أبو منقار الكبير بمركز الفرافرة على مساحة ٢٤٥ مترا بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه على نفقة الوزارة، وافتتاح مسجد الوهاب بالفرافرة على مساحة ٢٣٠ مترا بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٧٥٠ ألف جنيه على نفقة الوزارة.

ولفت رمضان، إلى الدور الكبير الذي تتولاه وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.