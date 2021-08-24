محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة.. نائب المحافظ تتابع أعمال تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية وتتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية و تنفيذ مشروع العيادة الزراعية فى 65 حقلا إرشاديا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال تطعيم العاملين بالمصالح الحكومية بلقاح فيروس كورونا

تابعت الأستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الفرق المتنقلة لتطعيم العاملين بالوحدة المحلية لمركز الخارجة والإدارة التعليمية بلقاح فيروس كورونا ، يرافقها المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز و الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجهت بزيادة أعداد الفرق الطبية المتنقلة بالمصالح الحكومية ذات الكثافة العددية للتيسير على العاملين،وإعداد حصر بأعداد المتلقين المستهدفين و عدم السماح بتواجد الموظف غير المتلقي للقاح بمقر عمله علي أن يحتسب غيابه من رصيد أجازاته حفاظاً على صحة المواطنين.

من ناحية أخري، وجهت خلال زيارتها لمجمع الإعلام بتكثيف الحملات الإعلامية والتوعية بضرورة تلقي اللقاح للوقاية من الفيروس مع بدء الموجة الرابعة من الإصابات.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية

تفقدت حنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم، البرنامج التدريبي علي نظام المعلومات الجغرافية GISالذي تم تنفيذه بمركز الحاسب الآلي التابع لديوان عام المحافظة.

حيث وجهت بإحالة المتدربين المتخلفين عن الحضور دون اعتذار للتحقيق، وإعداد مقترح لتدريب المتخصصين بهذا المجال بكافة المديريات لتأهيل كوادر مدربة، وتقسيم المتدربين لمجموعات أقل عدداََ وتطبيق التباعد الإجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

ياتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة، وبناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب مهندسي وحدة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمراكز.

تنفيذ مشروع العيادة الزراعية فى 65 حقلا إرشاديا في الوادي الجديد

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع العيادة الزراعية بالأراضي الصحراوية، وذلك في إطار التعاون البناء مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد وبمشاركة أعضاء من الفريق البحثي بالعديد من الجامعات والمراكز البحثية للمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

حيث أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أنه يجري تنفيذ فعاليات وأنشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وذلك على مستوى 65 حقًلا إرشاديًا لمحاصيل غير تقليدية مناسبة لظروف الأراضي الصحراوية ومنها محصول الدخن والسورجم كأعلاف غير تقليدية، وأيضًا الفول السوداني وعباد الشمس، ومحصول الذرة الشامية فتم زراعة العديد من أجود أصناف الذرة بالعديد من المواقع بمركز الداخلة في موط والقصر وغرب الموهوب، وبمركز الخارجة وأيضا مركز باريس.

من جانبه قال الدكتور احمد اسماعيل، أستاذ مساعد أمراض النبات بمركز بحوث الصحراء، ورئيس المشروع القومي للعيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة، إن مشروع العيادة الزراعية بدأ فاعلياته منذ شهر فبراير الماضي بإشراف ومتابعة من الجهة الممولة الممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف اسماعيل، أن مشروع العيادة الزراعية يشمل على عدة أنشطة يتم تنفيذها بمواقع عمل المشروع في الوادي الجديد وعدة مناطق اخرى، حيث شملت أنشطة المشروع في المحافظة زيارات ميدانية مكثفة للعديد من مواقع العمل لرصد المعوقات الزراعية من الآفات والأمراض والحشائش وتقديم التوصيات العلمية للتصدي لهذه المشكلات، وايضا تسجيل وتوثيق مواقع انتشار هذه الأمراض والآفات حتى يمكن وضع خطة عمل للحد من انتشارها.

وتابع إسماعيل، أن مشروع العيادة الزراعية يضم العديد من فرق العمل في مختلف التخصصات المرتبطة بأنشطة المشروع، ويجري تنفيذ ومتابعة الحقول من خلال أساتذة متخصصين بجانب المهندسين والمشرفين الزراعيين بالوادي الجديد، مشيرا إلى تولى توفير كافة مستلزمات الزراعة من تقاوى وأسمدة ومحفزات نمو وقائية حيوية مجانا لتنفيذ الحقول الارشادية وذلك من أجل تقديم نماذج إرشادية يمكن تنفيذها في المحافظة لزيادة الإنتاج والجودة اعتمادا على الممارسات الزراعية الجيدة التي يجري نشرها والتوعية بها لدى الممارسين للنشاط الزراعي بجانب تنفيذ العديد من الأنشطة ومنها اقامة الدورات التدريبية وورش العمل والقوافل الإرشادية والمدارس الحقلية وإجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة والمياه والتواصل المستمر بين المزارعين وأعضاء الفرق البحثية للمشروع للتجاوب بشأن تقديم الدعم الفني اللازم وترسيخ فكرة العيادات الزراعية والاعتماد عليها في للتصدي المشكلات التي تواجه المزارعين.