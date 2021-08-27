محافظة الإسكندرية: استقبال 28 جمعية خيرية و4100 شخص على شواطئ المحافظة بالمجان

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لذوي الهمم ، مشيرا الى انه قد وجه دعوة للجمعيات الخيرية ومتحدى الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التي تديرها المحافظة بالمجان، وقد كلف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كل ما يلزم من احتياجات ووسائل ترفيهيه على الشواطئ لأبنائنا من ذوي الهمم للتمتع بالبحر والاستمتاع به كغيرهم.

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أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، انه تم استقبال ٢٨ جمعية خيرية ترعي المسنين وأطفال الشوارع وذوي الهمم ومرضي السرطان علي شاطئ المندرة المجاني وشاطئ السرايا باجمالي ٤١٠٠ فرد من بينهم ٩ جمعيات لذوي القدرات الخاصة ومرضى التقزم خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكدا ان الإدارة تعمل على تقديم كامل الدعم والرعاية لابنائنا من ذوي الهمم لدمجهم بشكل ايجابي في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.

يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم وتوفير كافة سبل الدعم لهم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.