أبو العينين ناعيًا حمدي الكنيسي: من جيل الرواد وتشكلت به هوية الإذاعة المصرية

نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامي الكبير، والإذاعي القدير حمدي الكنيسي، مؤسس نقابة الإعلاميين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين إن مسيرة الإعلامي حمدي الكنيسي، وحياته المهنية حفلت بالعديد من الإنجازات على المستوى الإذاعي والإعلام المرئي، فكان من جيل الرواد الأوائل الذين تشكلت على يديهم هوية الإذاعة المصرية، وأبجديات الإعلام العربي.

وأضاف: أتمّ الإعلامي الراحل مسيرته، وكلل كفاحه بتأسيس نقابة الإعلاميين التي كان أول رئيسًا للجنة التأسيسية لها، مما أسهم في ضبط المشهد الإعلامي، وتنمية قدرات ومهارات الإعلاميين.

وأتمّ أبو العينين: خالص العزاء لأسرة الإعلام المصري، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد رحل عن عالمنا قبل قليل الإعلامي القدير حمدي الكنيسي عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكان حمدي الكنيسي يرقد بمستشفى المعادي العسكري، بعد أن تمكن المرض منه، إضافة إلى معاناته من كسر في مفصل الفخذ، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، ووجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لرئيس الإذاعة الأسبق ونقله إلى مستشفى.