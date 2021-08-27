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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار باتحاد البريد العالمي

البريد
البريد

فازت مصر ممثلة فى البريد المصري بعضوية مجلسى الإدارة والاستثمار البريدى لمدة أربع سنوات فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 28 أغسطس بأبيدجان.


وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدى باتحاد البريد العالمى يعكس تقدير المجتمع الدولى لمكانة مصر ودورها الريادى ومشاركتها الفاعلة فى المحافل الإقليمية والدولية لتطوير السياسات البريدية بما يتواكب مع تنامى دور المؤسسات البريدية حول العالم والتى أصبحت تقدم إلى جانب الخدمات البريدية؛ خدمات متنوعة تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات.


وأضاف طلعت أن الفوز بالعضوية يجسد نجاح استراتيجية الدولة لتطوير البريد والاستثمار الأمثل لإمكانياته وتعظيم دوره الاقليمى والدولى؛ موضحا أن البريد المصرى يشهد طفرة كبرى من حيث مضمون الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى جودتها بما يتواكب مع المعايير العالمية؛ مشيرا إلى الدور الحيوى للبريد المصرى فى دعم خطط الدولة للتحول الى مجتمع رقمى متكامل باعتباره أحد قنوات مصر الرقمية، وركيزة اساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالى.


كما وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لقيادات البريد المصرى والعاملين به؛ متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.


أوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بأن الانتخابات هذا العام شهدت منافسة كبيرة بين البلدان الأعضاء؛ حيث حصلت مصر على المركز الأول من حيث عدد الأصوات وأظهرت نتائج فرز الأصوات حصول مصر على المركز الأول بواقع ١٣٤ صوتا وجاءت كينيا فى المركز الثانى بواقع ١٢٤ صوتا وتنزانيا فى المركز الثالث بواقع ١٢٣ صوتا، الأمر الذى يوضح مكانة مصر على المستويين الافريقى والعالمي. 


وأوضح الدكتور شريف فاروق ان المجلسين الذين فازت بهما مصر اليوم لهما أهمية خاصة حيث انهما يقومان بوضع أسس العمل البريدى الدولي، بالإضافة الى تمكين البريد المصرى من المساهمة فى وضع استراتيجيات العمل البريدى الدولى والاستفادة منها فى النقلة النوعية التى يشهدها البريد المصرى حالياً؛ مشيراً الى ان عضوية مصر فى المجلسين ستساهم فى إرساء السياسات البريدية العادلة التى تدافع عن مصالحها ومصالح البلدان العربية والإفريقية فى ظل التغيرات والتحديات الفارقة المتوقع أن تشهدها الساحة البريدية مع تطور معطيات السوق البريدى واختلاف مقومات العمل به. 


جدير بالذكر ان اتحاد البريد العالمى هو منظمة تتبع الأمم المتحدة متخصصة فى مجال البريد والخدمات المالية البريدية وتضم ١٩٢ دولة هم أعضاء ممثلين فى هيئاتها البريدية والسلطات التنظيمية البريدية الحكومية، كما ان مصر هى احدى الدول المؤسسة للاتحاد البريدى العالمى منذ إنشاؤه وتشغل عضوية العديد من فرق العمل واللجان الفنية والإدارية.

وزير الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات البريد المصري عمرو طلعت الدكتور عمرو طلعت

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