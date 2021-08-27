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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من يونيسيف لإنقاذ 10 ملايين طفل أفغاني .. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعربت منظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها العميق إزاء سلامة الأطفال في أفغانستان وتزايد الانتهاكات الجسيمة ضدهم فى الأسابيع الأخيرة وذلك مع تصاعد الصراع وانعدام الأمن في البلاد.


وقالت هيرفي لودوفيتش ممثلة المنظمة في أفغانستان ، في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، إن الأطفال فى أفغانستان دفعوا بالفعل ثمنا باهظا ، حيث قتل أكثر من 550 طفلا وأصيب أكثر من 1400 منذ بداية عام 2021 كما وثقت الأمم المتحدة.

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وأشارت إلى أن ما يقرب من 10 ملايين طفل أفغاني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة،وفقًا لشبكة العربية الإخبارية.

 

وأدانت بشدة الهجمات التى وقعت أمس الخميس في مطار حامد كرزاى الدولي بالعاصمة الأفغانية كابول والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين بمن فيهم النساء والأطفال ، داعية جميع الأطراف إلى ضمان حماية النساء والأطفال هناك فى جميع الأوقات.


وفى سياق أخر، حذرت  العديد من التقارير الإخبارية  على مدار الأيام الماضية من أن محيط مطار كابول من الممكن أن يكون هدفا للتنظيمات الإرهابية.

وفور وقع الانفجارات بدأت العديد من التعليقات التي حملت الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية سقوط ضحايا بسبب الانسحاب الكارثي الذي نفذته قواته على مدار الأيام الماضية.

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق عن أن بلاده لن تكون متواجدة في أفغانستان بأي شكل من الأشكال، وأن الجيش الأمريكي سينسحب بالكامل من البلاد بحلول 11 سبتمبر.

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