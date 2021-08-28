أكاديمية البحث العلمي تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها ..اليوم

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها – نـحو تفعيل استراتيجية 2030" خلال الفترة من اليوم السبت حتى الثلاثاء 31 أغسطس الجاري والذى يهدف إلى أن يكون منصة دورية وعلمية لمناقشة المستجدات المحلية والعالمية فى مجال صون الطبيعة ومواردها.

ويضم المؤتمر العديد من الجلسات ومنها جلسة حول "التعاون بين الاكاديمية ومركز السينكرترون الاشعاعى الضوئى “SESAME، كما سيتم خلال الجلسة الاعلان عن نداء اكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المركز حيث سيتم فتح باب التقديم الشهر المقبل.

ويقوم بإلقاء المحاضرات المدير العلمى للمركز Dr. Andrea Lausi الذى سيلقى الضوء حول المركز والأنشطة العلمية والبحثية التى يتم إجراؤها بالمركز. كما سيقوم كلا من أ.د. مسعود حرفوش من الجزائر والسيدة أ.د. جيهان كامل من مصر وهما من علماء beamline فى المركز بعرض حول التجارب الجارية حاليا فى المركز بالإضافة الى الفرص المتاحة للعلماء والباحثين المهتمين بالاشعاع الضوئى واستخداماته فى مجالات البحث والعلوم المختلفة.

وأوضحت اكاديمية البحث العلمي أنه ستكون هناك جلسة سؤال وجواب لتلقى استفسارات السادة المشاركين حول هذا الموضوع، وللمشاركة عن بعد يرجى الدخول على الرابط التالى:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82893591374?pwd=b0kvTDdJZlROTmFjRy9KY2VvU0dtZz09



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنها تقدم بالتعاون مع أكاديمية الشباب المصرية عن أول مدرسة صيفية لها بعنوان " الطب التجديدى و هندسة الانسجه " ، وتتكون من 4 modules اونلاين ( 2 محاضرة فى الأسبوع كل يوم أربعاء )

واشارت إلى أن الطلاب المستهدفين :

- طلاب الفرقه الرابعه و الخامسة.

- حديثي التخرج

- طلاب الدراسات العليا.

وتم تنظيم المدرسة الصيفية بالشراكه و التعاون مع مجموعة من الجهات و الهيئات الأكاديمية و البحثية المرموقة :

( VRMJR ، ASRT ، EYAS ، CDCE ، MSE )

واوضحت إن علم الطب التجديدى و هندسة الانسجة هو أحد أهم فروع الطب سريعة التقدم والانتشار، و له دوره كبير فى تطوير تقنيات حديثه تساعد الأطباء فى شتى أنحاء العالم فى علاج الحالات المستعصية.

وتابعت: " انتظروا لمعرفة الموضوعات اللى هيتم مناقشتها و مين هيكون المتحدثين ، الحضور مجانى و لكن التسجيل لابد منه عشان يتسجل اسمك.