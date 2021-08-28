برشام ومقص وموس ولزق طبي وعصير.. اعترافات المتهم الثاني في قضية فتاة المول بالبحيرة.. تفاصيل

فتاة المول

حصل موقع "صدى البلد "، على نص اعترافات المتهمين في قضية قتل فتاة المول "نجلاء نعمة الله"، سكرتير طبيب عيون بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي لقيت مصرعها غدرًا على يد صديقتها واثنين آخرين.

اعترافات المتهم الثاني في قضية قتل فتاة المول

وأدلى المتهم الثاني "مصطفی.ع.و" 17 سنة ، عامل ومقيم عزبة معتوق البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار، باعترافاته أمام النيابة العامة بكفر الدوار، حول ارتكاب الجريمة وكافة التفاصيل، وجاء نص الاعترافات كالتالي:

س/ ما تفصیلات اعترافك؟

ج/ اللي حصل ان في يوم في شهر يونيو اللي فات اتصلت عليا نورهان جميل وقالتلي انها عايزاني في موضوع وهي قريبتي من بعيد ولما حكتلي قالتلي ان في واحدة زميلتها سرقت منها سلسلة وحاجات مبددة عليها في شوية حاجات عشان هي قريبتي وانا عايز اساعدها قولتلها خلاص انا معاكي لحد ما نجيب الحاجة دي وساعتها هي بعتتلي صورة نجلاء على الواتس أب بس الصورة مكنتش واضحة وانا ابعتلها اسم برشام منوم ابويا بياخدها وهي راحت اشترته وبعدها انا رحت العيادة اللي نجلاء شغالة فيها عشان اتاكد من شكلها رحت مرتين شوفتها مرة تحت المول ومرة شوفتها جوة العيادة وعملت نفسى بسال على الدكتور وانا كنت عارف انه مش بيروح العيادة اليوم ده وانا عرفت كده من نورهان وساعتها انا شفت العيادة من جوة وقولت لنورهان الكلام دة وخلاص نحدد ميعاد تاني ونطلع نجيبها بعد ما انتي تخديرها وناخدها في توك توك لمكان بعيد ونخلص عليها ونجيب الحاجة اللي سرقتها منك وساعتها سواق التوك توك رفض وبلغت نورهان ولغينا التنفيذ اليوم ده.

وبعدها قعدنا شوية معملناش حاجة وهي راحت المصيف مع ابوها وكلمتني، وقابلتها في البحر وقالتلي انه خلاص لازم نخلص الموضوع ده قولتلها ماشي شوفي اليوم اللي الدكتور مش حيروح فيه العيادة ونروح نخلص الموضوع قالتلي ماشي وقالت ان الدكتور مش حيروح يوم الثلاثاء وقولتلها ان انا حجيب واحد معانا اسمه محمد عشماوي وهو قريبنا احنا الاتنين من بعيد عشان يساعدنا وساعتها هي قالتلي ماشي ولو محمد عايز فلوس عشان يخلص معانا الموضوع ده هي موافقة وتدفعله بس اهم حاجة ان محمد ميعرفش ان نورهان اللي في الموضوع قولتلها ماشي وجابت البرشام ومقص وموس ولزق طبي وصامولة وعصير وقولتلها حطيلها برشامتين ثلاثة في اي حاجة وشربهلها وبعدها اتصل بيا وانا ساعتها كنت واقف تحت المول انا ومحمد وساعتها رنت عليا وقالتلي انا مش هعرف اشربها العصير اللي فيه البرشام عشان هي شاربة عصير كتير وساعتها نورهان قالتلي انها عندها حل انها حتروح الحمام وتعمل نفسها تعبانة وتنادي على نجلاء وساعتها انا ومحمد نقدر نخش العيادة وشوية ورنت عليا وقالتلى اطلع بسرعة طلعت انا ومحمد وساعتها كانت نجلاء عطياني ضهرها وانا كنت واخد من نورهان اللزق والموس ودخلت من ضهرها وكتمت بقها.

صرخت ومقدرتش عليها ومحمد كان دخل وقفل باب العيادة من بره ودخل محمد وحاول يحط اللزق على بقها و يكتم نفسها وهي بتصرخ وخربشت محمد وكانت واقعة على الأرض بتطلع في الروح لان انا ومحمد كنا كاتمين نفسها ولما محمد اتعور خاف وطلع يجري وسابنا وانا لسة خانقها وبخبط رأسها في الأرض وساعتها نورهان كانت بتضربها برجلها ونورهان راحت جابت سكينة من مطبخ العيادة وضربتها بالسكينة في رجلها وضربة في دماغها واديتها بالرجل في راسها وبعدها أخذنا الحاجة وانا كنت لابس تيشيرت اصفر جه عليه دم رحت غسلته وبعدها كسرت الكاميرات الموجودة في المكان بصاموله حديد كانت مع نورهان في شنطتها ونورهان بدأت تقطع الأسلاك بتاعة الكاميرات بمقص كان معاها وانا خلعت كاميرا منهم وعطتها لنورهان واخدنا الحاجة التليفونين والسلسلة وثلاثمائة جنيه والساعة والخاتم وبعد ما نزلنا من على السلم كل واحد فينا مشي من طريق وكلمتني على التليفون وقابلتها عطتني ألف جنيه وبعدين اتصلت بيا تاني في نفس اليوم واخذت مني الالف جنية والسلسلة وسبتلي التليفونين والساعة وده كان على رصيف محطة القطار في كفر الدوار.

س/ ومتى تكونت لديكم نية القتل؟

ج/ من اول ما نورهان بلغتني ان نجلاء مزعلاها وواخده منها دهب.

س/ وما علاقتك بالمدعوة: نورهان جميل وهل من خلافات؟

ج/ هي قريبتي وجارتي في البلد والشارع.

س/ متى تم اول اتصال فيما بينكم؟

ج/ هو كان في شهر يونيو بس مش فاكر امتى بالظبط.

س/ وما هي كيفية الاتصال فيما بينكم؟

ج/ كانت ساعات بتكلمني على التليفون وساعات رسائل على الواتس اب.

س/ وهل دار فيما بينكم ثمة حوار؟

ج/ أيوة.

س/ ما تفصيلات ذلك الحوار؟

ج/ الأول كانت بتقولي ان نجلاء سرقتها ومزعلاها وهي لازم تجيبي الحاجات دي وتاخد حقها منها وتقتلها وبعد كده بدأنا نتكلم في ازاي هنفذ الموضوع .

س/ وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج/ اول حاجة انا قولتلها انها تشتري نوع برشام انا والدي بياخد كمنوم وبعتلها صورته على الواتس اب وفكرنا الأول ان هي تنزلها من العيادة وهي معاها واكون انا مستنيها في توكتوك بس الحكاية دي ما تمتش عشان سواق التوكتوك رفض ينفذ معانا وانا بلغت نورهان أن السواق بتاع التوكتوك رفض وبعد كده اتفقنا على دخول العيادة في وقت الدكتور مايكونش موجود فيه وساعتها قولتلها على حكاية أن محمد عشماوي حجيبه معانا وانا كنت اتفقت معاه على اني حدفعله خمسمائة جنيه ونورهان جابت البرشام وحاجات تانية زي موس ومقص ولزق طبي وصامولة وكانت في شنطتها لحد ما اتفقنا على الميعاد وقابلتها تحت المول واخدت منها الموس واللزق الطبي وهي طلعت ومعاها باقية الحاجة ولما اتصلت بيا وهي فوق طلعت انا ومحمد على فوق.

س/ وما الإجراءات التي قمتم باتباعها لتنفيذ ذلك المخطط؟

ج/ الاول انا حاولت أكتم صوتها بايديا لحد ما محمد قفل باب العيادة وراه والي وحاولنا احنا الاتنين نكتم بقها باللاصق الطبي بس هي كانت تقاوم وتصرخ وخربشت محمد وعورته في رقبته وساعتها محمد خاف وجري ونزل من العيادة وانا كتمت نفسها بايديا وخبطتها في الارض ثلاث خبطات بدماغها وكنت لسة كاتم نفسها وساعتها نورهان راحت على المطبخ بتاع العيادة وجابت سكينة وضربت نجلاء في رجلها ودماغها لحد ما اتاكدنا انها ماتت وساعتها نزلنا على السلالم وكل واحد مننا مشي في طريق مختلف بعد ما اخدنا الحاجة ومسحنا ايدينا والارض.

س/ وما هي الأدوات التي قمتم باعدادها لارتكاب تلك الواقعة؟

ج/ هي نورهان كانت جايبة البرشام والموس والمقص والصامولة الحديد واللزق الطبي.

س/ ومن القائم على شراء تلك الأدوات؟

ج/ انا بعت لنورهان صورة البرشام على الواتس اب وهي اللي جابت كل حاجة.

س/ ومن این تم التحصل عليها؟

ج/معرفش.

س/ وهل تمكنتم من الوصول الى غرضكم انذاك؟

ج/ في المحاولة الاولي لا.

س/ وما الذي حال دون ذلك؟

ج/ لان سواق التوك توك رفض الاشتراك معانا.

س/ وما هو تاريخ تنفيذ الواقعة الأولى؟

ج/ من حوال شهر.

س/ وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج/ هي نست شوية لحد ما في يوم اتصلت بيا وهي في البحر مع ابوها ورحتلها على هناك وقالتلي انها لازم تخلص الموضوع ده وتجيب حاجتها وتاخد حقها ونخلص على نجلاء.

س/ وما علاقتك بالمدعو محمد عشماوي جلال ؟

ج/هو صاحبي ومفيش اي خلافات وفي قرابة من بعيد.

س/ وما علاقة المتهم :نورهان جميل بسالف الذكر؟

ج/ هو قريبها برده من بعيد.

س/ وهل المتهم : محمد عشماوي على علم بخلاف المجني عليها والمتهمة؟

ج/ لا ده انا اللي قولتله تعالى معانا بعد ما بلغت نورهان بكده واتفقت معاه على اني اديله مبلغ 500 جنيه بس هرب اول ما اتعور وسابنا ونزل من العيادة.

س/ وما سبب اشتراك المتهم / محمد عشماوي في تلك الواقعة؟

ج/ انا اللي عرضت عليه الموضوع واتفقت معاه وحياخد فلوس مقابل الموضوع ده.

س/ وهل قمتم بالتقابل فيما بينكم جميعا؟

ج/ لا انا ومحمد كنا بنتقابل لوحدنا وانا ونورهان كنا اتقابلنا لوحدنا.

س/ وما مضمون الاتفاق الذي تم فيما بينكم؟

ج/ ان احنا نخلص على نجلاء ونرجع حاجة نورهان وانا ومحمد حنستفيد بالفلوس والحاجات اللي حناخدها من فوق.

س/ وما هي الأعمال التحضيرية والموعد المتفق عليه لتنفيذ ذلك؟

ج/ اتفقنا ان نورهان حتطلع العيادة لنجلاء وتقعد معاها وتشربها العصير اللي فيه المنوم وبعد كدة نطلع انا ومحمد نخلص لما هي تروح في غيبوبة بسبب العصير والمنوم بس لما هي ما رضتش تشرب العصير اتفقنا ان نورهان حتعمل نفسها تعبانة في الحمام وتنادي على نجلاء وساعتها حترن علينا ونطلع نخلص وناخد الحاجة.

س/ وما سبب اختياركم لذلك الموعد؟

ج/ عشان الدكتور مش موجود في التوقيت ده ونورهان هي اللي اختارت الميعاد.

س/ وما الدور المتفق عليه فيما بينكم لكلا منكم في ارتكاب تلك الواقعة؟

ج/ نورهان حتسحب نجلاء على الحمام بتاع العيادة بحجة انها تعبانة عشان نقدر نخش العيادة وانا ومحمد حنخش نخلص عليها وناخد الحاجة بتاعة نورهان وننزل.

س/ وما هي الأفعال المادية التي بدرت من كلا منكم في ارتكاب تلك الواقعة؟

ج/ انا اول ما دخلت العيادة كانت نجلاء عطياني ضهرها واول ما شافتني صرخت هجمت عليها وحاولت اكتم صوتها ونفسها وكان ساعتها محمد دخل العيادة وقفل الباب وراه وحاول يحط اللزق على بقها بس هي كانت بتصرخ وتقاوم وخربشته واتعور وخاف وهرب من العيادة ونزل وانا كنت كاتم نفسها وخبطها في الأرض ثلاث مرات في راسها لحد ما ماتت وساعتها نورهان راحت المطبخ وجابت سكينة وكانت بتضربها في رجلها وراسها بيها ونورهان اديتها بالرجل في راسها وقعدت انا ونورهان قطعنا سلك الكاميرات وانا كسرت الكاميرات وفي كاميرا حلتها وكسرتها وعطتها لنورهان وحطتها في شنطتها ونزلنا من العيادة.

س/ وما قصدكم من ارتكاب تلك الواقعة؟

ج/ إننا نموت نجلاء.