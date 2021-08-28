بقدرات قوية .. شركة ألمانية تكشف عن سيارة كهربائية متعددة المهام |صور

كشفت شركة ايه سي إم ادابتيف سيتي موبيليتي الالمانية، عن سياراتها الكهربائية الأولية، و التي تأتي بإطلالة خارجية تحمل الكثير من المفاهيم القوية، إلى جانب احتوائها على العديد من التقنيات الحديثة، مما يجعلها نسخة متعددة الأغراض و الاستخدامات، حيث تتضمن كابينة قياسية قابلة لتصنيف المهام، مع شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة و برامج الملاحة، و سقف يمكنه حمل بعض البضائع و الأغراض.

قدرات السيارة الكهربائية سيتي وان

تعمل السيارة الألمانية سيتي وان و التي تنتجها شركة ايه سي إم ادابتيف سيتي موبيليتي الالمانية، بوزن يقدر بـ 950 كيلوجرام، وقياس 3.60 × 1.65 × 1.67 متر، مع صندوق كبير بسعة 400 لتر، و اجمالي حمولة تصل لـ 380 كجم، كما يمكن مضاعفة المساحة التخزينية إلى 1450 لتر، عند استخدام تقنية طي المقاعد الخلفية.

تأتي السيارة سيتي وان بمحرك كهربائي بقوة 34 حصان، و بطارية بسعة 24 كيلو وات في الساعة، و ستغرق مدة زمنية للشحن الكامل خلال 5 ساعات، بينما تصل إلى 8 ساعات عبر استخدام الشاحن المنزلي، ومع هذه القدرات الفنية تصل سرعتها القصوى إلى 110 كيلومتر في الساعة.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الفعلي لهذه السيارة لن يبدأ قبل عام 2023، الا ان الشركة تقول أنها قد حصلت على أكثر من 208 الف طلب شراء، وذلك بقيمة تتخطى الـ 3.5 مليار دولار من النسخة المتعددة الاستخدامات سيتي وان، ومن المتوقع أن تبدأ أسعارها بقيمة تقدر بـ 11.750 دولار امريكي.