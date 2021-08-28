زيادة جديدة في أسعار تويوتا فورتشنر .. تفاصيل

ارتفعت أسعار النسخة تويوتا فورتشنر موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 10 الاف جنيه، و تعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2700 سي سي، قادر على انتاج قوة 163 حصان، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي مكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.4 ثانية.

كما تضم السيارة محرك اخر بقدرات اعلى تجهيزًا مكون من 6 اسطوانات، و بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 234 حصان، و 376 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و تعمل هذه النسخة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أيضا سداسي السرعات، و لكن ينقل قوة الدفع عبر منظومة الجر الكلي، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع الاستعداد حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.4 ثانية فقط.

القياسات الهيكلية للسيارة تويوتا فورتشنر

و ترتكز السيارة تويوتا فورتشنر على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، بينما تأتي بنسبة طول بلغت 4795 مم، و بعرض يقدر بـ 1855 مم، و 1835 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع إلى 296 لتر، و قاعدة عجلات بطول 2.750 متر.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر بالسوق المصري

الفئة الأولى بسعر 795 ألف جنيه بدلًا من 785 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 945 ألف جنيه بدلًا من 935 ألف جنيه.