اشتهر بالخواجة صروف.. معلومات لا تعرفها عن نبيل الدسوقي في ذكرى وفاته

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان نبيل الدسوقى والذى أشتهر بتقديم دور الخواجة فى الاعمال الفنية وعلى راسها مسلسل رافت الهجان.

تخرج الفنان نبيل الدسوقى في معهد الفنون المسرحية، ثم بدأ مسيرته الفنية في المسرح القومي، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون بمنتصف الستينيات حيث شارك بمسلسل (الضحية) عام 1964، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون .

تزوج الفنان نبيل الدسوقي من سيدة من خارج الوسط الفني، وكان معروف أن هناك قصة حب كبيرة جمعت بينهما حتى وفاته في عام 1995.

أنجب الفنان نبيل الدسوقي ولد وأطلق عليه اسم هشام، وفتاة تدعى نهى، وكان الفنان الراحل يفضل دائمًا إبعاد حياته الشخصية عن حياته الفنية .

يعتبر دور الخواجة صروف الذي قدمه الفنان الراحل نبيل الدسوقي، هو واحد من أشهر الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بل لا يزال الكثير من الناس حتى وقتنا هذا يطلقوا لقب الخواجة صروف.