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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور: فوز الزمالك بدوري الفار فرح ناس كثير

صدى البلد

أعرب الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق،عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
 

و كتب خالد الغندور عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : فوز الزمالك بدوري الفار فرح ناس كثير اوي.

وكان قد وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة إلى جمهور نادى الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع «فيسبوك».

 

وكتب الغندور: «إلي جمهور الزمالك العظيم.. اليوم استلام الدرع، والزمالك بطل الدوري بعد رحيل فرجاني ومصطفي، وأن القصة مش تعاقدات علي الفاضي، ولكن أن تأتي بما تحتاجه في الوقت المناسب، وده هيحصل إن شاء الله أفرحوا بفريقكم».

 

وكشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل الميركاتو الصيفي في نادي الزمالك.

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن النادي سيتعاقد مع لاعبان أحدهما مصري والاخر أجنبي مشددا انهما صفقتين من العيار الثقيل.

 

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك سيضم اللاعبان في مركز رأس الحربة و وسط ملعب مدافع اي في مركز فرجاني ساسي مشددا ان اللاعب المصري سيكون دولي

 

وعن تجديد عقد أشرف بن شرقي نجم الزمالك فأكد ان المفاوضات مستمرة حتى الآن ولكن الأزمة هي المقابل المادي مشددا ان اللاعب مستمر مع الفريق لـ يونيو المقبل.

 

خالد الغندور احتفالات جماهير الزمالك تتويج الزمالك بالدرع تتويج الزمالك بالدوري

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