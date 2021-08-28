المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.. طفرة في إدارة المياه

عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ومن تقديم الإعلاميان محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريراً بعنوان المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع..طفرة فى إدارة المياه.

يجرى العمل على قدم وساق فى كافة محافظات الجمهورية لتأهيل وتبطين الترع من أجل تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه،20 ألف كيلومتر أطوال الترع الذى يستهدفها المشروع على مستوى المحافظات بالمرحلتين،و 80 مليار جنيه ميزانية تقديرية لتبطين الترع بالمرحلتين وتم الانتهاء من تأهيل أكثر من 2340 كم من الترع.

ومن جهته قال المهندس أحمد فتحي،أحد مفتشي رى محافظة القليوبية،إن مشروعات التبطين فى القليوبية تم طرح حوالي 50 كيلو ترع تبطين بتكلفة حوالي 135 مليون جنيه تم تنفيذ 17 كم منها.

وتابع المهندس صلاح عبد المجيد مدير إدارة رى شرق محافظة الشرقية ان يعمل على تبطين الترع فى محافظة الشرقية باعتمادات مالية قدرها 530 مليون جنيه باطوال 128 كم.

واضاف التقرير ان 454 ألف كم اطوال ترع بتكلفة 2.4 مليار جنيه،و154 الف كيلومتر اطوال مصارف تم تطهيرها وصيانتها منذ 2014..2015 حتى عام 2020..2021.