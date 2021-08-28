إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن خطة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لـ حل أزمة الدوري للموسم المقبل.

وكتب “شوبير”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “الاتجاه الأغلب داخل اجتماع الاتحاد والأندية الأحد هو إلغاء كأس مصر لعدم تكرار ضغط المواسم”.

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع الأندية غدا، الأحد؛ لحسم مصير الدوري والكأس والبطولات الإفريقية ومدى قدرة الأندية على توفير طاقتها لتواجد لاعبيها مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وعدم الوقوع في أزمة الموسم المنقضي بسبب كثرة البطولات المحلية والافريقية.

وكشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أهم مواضيع الاجتماع المقبل مع الأندية وما سوف يثار خلال الحديث مع مسئولي الأندية عن مصير البطولات المحلية والدولية.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة يبحث في هذا الاجتماع عن حل أمثل لبطولة الدوري المصري، وذلك عن طريق تقليص عدد المباريات فسوف يناقش إقامة بطولة الدوري الممتاز من دور واحد فقط.

وتابع: "على أن يحسم بطل المسابقة من خلال إقامة دورى من دور واحد من بين رباعي الصدارة، والشيء نفسه بالنسبة للأندية التي ستتواجد فى مؤخرة المسابقة لتحديد الهابطين منها إلى دورى القسم الثاني.

وأضاف المصدر أن الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس أن يتحدث في هذا الإجتماع عن تقليص عدد الأندية المشاركة في بطولة الدوري على أن تكون 16 فريقا بدلاً من 18.

وأكمل: “قرار إقامة الدوري من دور واحد فقط، جاء بسبب دخول منتخب مصر في العديد من المنافسات الشرسة سواء في بطولة كأس الأمم الإفريقية أو تصفيات كأس العالم”.

وفجر المصدر مفاجأة أن في هذا الاجتماع سيتم طرح فكرة إلغاء بطولة الكأس هذا الموسم والاكتفاء بهذا القدر من المسابقة لمنح اللاعبين المزيد من فرص الراحة قبل الإقدام على الموسم الجديد سواء مع أنديتهم أو المنتخب.

وصرح المصدر أن معظم الأندية أبدت الموافقة على هذه المقترحات، باعتبار أن هذه الخطوة تعتبر هي التي ستمنح الجميع الراحة والعمل في مناخ أفضل، وهي التي ستحقق النجاح من كل الجوانب.