١١٠ آلاف منتفعة فى المرحلتين الأولى والثانية بمبادرة "حقك تنظمي"بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" والتى تم اطلاقها بمدن " المنصورة، ميت غمر، تمي الامديد، دكرنس، الجمالية، المطرية، بلقاس، طلخا، محلة دمنة " يوم الأحد الموافق 15 اغسطس كمرحلة اولى ومدن"السنبلاوين، منية النصر ، ميت سلسيل، نبروة، شربين، أجا، بني عبيد، المنزلة، جمصة " مرحلة ثانية من 22 حتى 26 اغسطس 2021 .

وأضاف وكيل وزارة الصحة ان عدد المنتفعات من الخدمات الطبية التى قدمتها الحملة بلغ 110 ألف و760 منتفعة مشيرا الى انه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 40 ألف سيده منهن 11480 ألف حالة جديدة.

وأشار إلى انه تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لعدد 5568 سيده ومتابعة حمل لعدد 3177 حالة وإجراء كشف نساء لعدد 6412 سيده فيما تم تقديم المشورة الطبية لعدد 18 الف حالة حيث تم توقيع الكشف الطبي وتوفير جميع خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية للمنتفعات مجانا .

وأوضح أنه تم علي هامش الحملة الكشف علي حوالى 22 الف و340 طفل وعمل فحوصات متنوعة ل 32 الف سيدة كما تم تنفيذ اكثر من 100 ندوة اعلاميه ولقاء جماهيري في مبادره ايامنا احلى في جميع مراكز الشباب والوحدات المحليه والمساجد والكنائس عن اهميه تنظيم الاسره والوسائل المتاحه و التوقيت الامثل للحمل و صحه الام والطفل و مخاطر الزواج، و تم عمل معرض لمنتجات نوادي المراه يعرض المشغولات اليدويه من اشغال الابره والتريكو والاكسسوارات و المنتجات الجلديه كما شهدت الحمله نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعيه لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الاسره وخاصه الوسائل طويله المدى.

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