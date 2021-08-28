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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلاب مصر يحصدون 8 ميداليات دولية فى أولمبياد سنغافورة

شباب منتخب مصر يحصدون
شباب منتخب مصر يحصدون 8 ميداليات دولية فى أولمبياد سنغافورة

عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ومن تقديم الإعلاميان محمد الشاذلى وبسنت الحسيني تقريراً  تلفزيونياً بعنوان شباب منتخب مصر يحصدون 8 ميداليات دولية في أولمبياد سنغافورة.

حيث حقق أطفال مصر ميداليات وشهادات دولية في مسابقة بمجال الرياضيات حيث شارك الطلاب والطالبات فى المسابقة الدولية التى أطلقتها سنغافورة والتي تعد الدولة الأولى فى العالم فى مجال التعليم وخاصة فى الرياضيات.

أبطال منتخب مصر للرياضيات تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات الى 17 عاماً، حصلوا على 8 ميداليات مابين فضية وبرونزية وشهادتين شرف دولية اضافة الى 13 شهادة مشاركة دولية فى اولمبياد سنغافورة للرياضيات.

واستطاع المنتخب المصري الحصول على ثلاث ميداليات فى الفردى بواقع اثنتين فضية وبرونزية وشهادتي شرف دولية اضافة الى 5 ميداليات فى مسابقات الفرق بواقع ميدالية فضية واربعة ميداليات برونزية وحصل باقى اعضاء المنتخب على شهادات المشاركة الدولية.

ومن جهته قال الدكتور محمود رمضان المشرف العام على المنتخب المصرى فى الرياضيات،إن الفريق كان مشكل من 13 طالب وحصل على 3 ميداليات فضة و5 برونز وشهادتين مشاركة دولية وباقي المشاركين حصلوا على شهادات مشاركة دولية،موضحاً ان مصر تعد اول دولة عربية تشارك فى هذه المسابقة،مضيفاً ان المسابفة كان بها الكثير من الدول المصنفة عالمياً.

واوضح رمضان ان الأولمبياد كانت عبارة عن 4 مسابقات مسابقتين فردى ومسابقتين فرق،لافتاً الى انه تم الحصول فى المسابقة الفردى على ميداليتين فضة وواحدة برونز ومسابقة الفرق على 2 فضى و 4 برونز بالاضافة الى شهادتين المشاركة الدولية.

 

شباب مصر منتخب أولمبياد سنغافورة

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