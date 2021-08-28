نائب رئيس دولة الإمارات يلتقي أمير قطر على هامش قمة بغداد.. شاهد

التقى نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة بغداد.

وقال محمد بن راشد: "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، الأمير تميم شقيق وصديق، والشعب القطري قرابة وصهر، والمصير الخليجي واحد، كان وسيبقى، حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

وتهدف قمة دول جوار العراق إلى تخفيف التوترات التي تمر بها المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة بينها.

ويحضر القمة عدد من رؤساء الدول وممثليها، من مصر والسعودية والكويت والإمارات وتركيا وفرنسا ودول أخرى.