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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسى : الدولة العراقية نجحت في التعامل الأمثل مع دحر الإرهاب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الرئيس عبد الفتاح  السيسى ، إن الدولة  العراقية نجحت بالتعامل الأمثل فى دحر الإرهاب  حيث تمكن الجيش العراقى بالحفاظ على وحدة العراق وأمنه .


وأضاف " السيسى "  خلال كلمته بمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون ، أن تناول ما تحقق من انجازات لا يكتمل بدون التطرق لجهود الاصلاح الاقتصادى على كافة المستويات وبمختلف القطاعات وهو الامر الذى يعكس اصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية  نستشعر قرب انطلاقها .

وأشار إلى أن متابعتنا للجهود  الدءؤبة للدولة العراقية  تجعلنا نثق فى نجاحها للتقدم بخطى ثابتة وتستمر مصر فى دعم العراق ونثق فى نجاح الدولة العراقية فى الوفاء بالاستحقاق الانتخابى القادم  بما يلبى تطلعات الشعب العراقى فى التقدم بخطى ثابتة فى التطلع للمستقبل الذى يستحقه .

ويعقد اليوم السبت، بالعراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وذلك لوضع رؤية في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي.

وتحتضن العاصمة بغداد المؤتمر بمشاركة 9 دول فضلا عن منظمات ودولية ..والدول المشاركة هي:

مصر – السعودية – الأردن – فرنسا – تركيا – إيران – قطر – الإمارات – الكويت.

ويعتبر نقطة تحول جديد في السياسة الخارجية العراقية كما أنه يعتبر نقطة إيجابية لا بد أن تستثمر بالاتجاه الصحيح من أجل تقريب وجهات النظر ما بين دول الجوار ونقل الواقع العراقي وجزء من التجربة العراقية الى تلك الدول ليكون العراق هو نقطة تلاقي لا نقطة تقاطع.

والمؤتمر الذي  يحضره لفيف من القادة يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.

كما أن المؤتمر يعد خطوة لأهمية الدور العراقي في المنطقة وتذليل الصعاب بين الدول وفتح آفاق التعاون والتبادي التجاري كما ستشكل منعطفاً جديداً بعلاقات العراق مع دول الجوار وكل العالم.

ومن المقرر أن تكون القمة  مهمة جدا لتطلعات الشعب العراقي والحكومة الحالية التي ستأتي بعدها حيث تعول العراق  كثيراً على هذه القمة من حيث الاقتصاد والأمن والتوافق والانسجام بين الدول المتقاربة والمتجاورة مع العراق وكذلك دول عالم ونأمل بالخير كله في هذه القمة فضلا عن فتح آفاق واتفاقيات تجارية مع كل الدول  والارتقاء بالعلاقات التجارية مع كل دول العالم وخاصة الدول المشاركة في هذه القمة .

ومن المقرر أن تكون القمة لها نتائج إيجابية واقتصادية واستثمارية على العراق من حيث دول الجوار وكبريات دول العالم.

ويركز مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على عدة أمور منها ملفات مهمة ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة كونها ترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة وموارد متباينة في ما بينها الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الى أن تتكامل على مستويات مختلفة.

أخبار الرئيس السيسي السفارة الأمريكية في بغداد العراق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي

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