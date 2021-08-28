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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي: نرفض التدخل في شئون العراق وسياسة فرض الأمر الواقع عليه بالقوة

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن مصر ترفض كافة التدخلات الخارجية في شئون العراق ،والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه وتدعو مختلف الدول لاحترامه واحرام خيارات شعبه . 

وأضاف خلال القمة المنعقدة الآن في العراق، نجدد الدعم ونلتزم بالمباديء الثابتةالتي لا خلاف عليها وهي حسن الجوار ومساندة الدول والتناع غير المشروط في شئونها الداخلية والتوقف عن سياسة فرض الامر الواقع بالقوة العسكرية أو المادية ،وضرورة عدم توفير ملاذات آمنة للجماعات المتطرفة أو نقل عناصرها من دول لأخرى . 

وتابع : " هذا اللقاء فرصة للتشاور وبناء مواقف موحدة ، في ظل التطورات الإقليمية  المتلاحقة الت يتستلزم التعاون بشكل بناء .

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