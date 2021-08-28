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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أرض زراعية ومخالفات بناء في أسيوط

إزالة التعديات
إزالة التعديات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بقرى مراكز الفتح والقوصية وأبوتيج ، أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة ، مشيراً إلى المتابعة الدورية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة المباني مخالفة أو التعديات دون استثناء لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون فيما بينها للحد من هذه الظاهرة.


وقامت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ عدداً من قرارات الإزالة لحالات تعديات على اراضى زراعية ومخالفات لقانون البناء حيث ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح  حملة مكبرة لتنفيذ 4 حالات ازالة لتعديات على ارض زراعية وأملاك دولة بقرية بصرة و قرية الفيما و ازالة حالة تعدى على أرض زراعية بحوض الرمال بعرب مطير و ازالة حالة تعدى على ارض زراعية بحوض الشيخ عيسى بقرية اولاد بدر على مساحة نصف قيراط .


وتم تنفيذ 3 حالات إزالة تعديات على أرض زراعية ومخالفات بناء بقرى مركز القوصية خلال حملة برئاسة هويده شافعى رئيس المركز وتم تحرير المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ حالة ازالة لتعديات على الشارع الرئيسى بمنطقة السوق ببندر ابوتيح وتم تحرير المحضر اللازم لصاحب المخالفة وجارى العرض على النيابة .


كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئوليين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حملات ازالة ازالة تعديات أراضي زراعية مخالفات البناء

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