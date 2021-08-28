الرئيس السيسي: ندعو مختلف القوى لاحترام سيادة العراق وخيارات شعبه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تنظر بتقدير بالغ للانجازات التي تحققت بالعراق في الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال قمة بغداد للتعاون والشراكة: “نثق فى نجاح الدولة العراقية فى الوفاء باستحقاق الانتخابات”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عزم مصر تنفيذ المشروعات المشتركة التى تتم دراستها لتحقيق التنمية المأمولة للدول.

واضاف السيسي ان مصر تقف سنداً ودعماً لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاطلاع لصون امن واستقرار العراق

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر ترفض جميع التدخلات الخارجية فى شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على اراضيها، داعيا مختلف القوى لاحترام سيادة العراق العريق وخيارات شعبه والتوقف عن استخدام سياسة الأمر الواقع.