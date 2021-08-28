إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني بحقوق عين شمس



زراعة عين شمس تعلن عن جداول امتحانات الفصل الصيفي للبرامج



عميد آداب عين شمس يعلن بدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي



اعتمد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس نتيجة طلاب الفرقة الأولي عربى انتظام وانتساب، وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على:

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

وأضاف الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد أن الكلية تكثف استعدادها للعام الدراسي الجديد لاستقبال الدفعة الجديدة .





كما أصدر الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.



وأكد ناجي، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الكلية تحرص على مصلحة طلابها، خاصة طلاب الفرقة الرابعة، منوها يمكن لانهاء العدد المطلوب منهم محو أميته ونظرا لوجود عدد كبير من الطلبة لم تتمكن من تحقيق مستهدفها خلال الفترة الماضية وسيتم حجب نتيجة هؤلاء الطلاب لحين تحقيق مستهدفهم.

وقررت الكلية حرصا منها علي مستقبل طلابها وعدم تعطيل مصالحهم وخاصة الذكور منهم لاتمام مرحلة تجنيدهم قررت الكلية الاتي :

امكانية عقد امتحانات فورية لطلاب الفرقة الرابعة فقط وذلك يوم الاثنين من كل اسبوع بمقر كلية التجارة جامعة عين شمس بمدرج الدكتور عباس الشافعي .

الأوارق المطلوبة لتأدية الامتحان .

عدد 3صورة بطاقة الامي الغير متعلم

عدد 3 صورة بطاقة الطالب

عدد 3 صورة كارنيه الطالب او ايصال سداد الرسوم اوما يفيد سدادها

من جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاعلان عن جدول امتحان الفصل الصيفي للبرامج الجديدة باللغة الانجليزية ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال الموقع الرسمي للكلية.

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدى البلد ان سوف تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات حفاظا علي سلامة الطلاب وهيئة اعضاء التدريس .

وشدد الدكتور احمد جلال علي التزام الجميع بارتداء الكمامة حيث يمنع اي طالب دخول الامتحان الا بارتداء الكمامة مع المحافظة علي التعقيم المستمر للكلية.

وأشار عميد زراعة عين شمس الي إن الكلية قامت بتطوير البنية التحتية للكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021 /2022 .

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه لا أحد يتوقع نتائج تنسيق 2021 مشيرا إلى أنه سوف يختلف عن الأعوام القادمة .

وأكد الدكتور أحمد جلال، أن الكلية ملتزمة بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن العام الدراسي الجديد، منوها أن الكلية نجحت خلال الفترة الماضية في التعليم الهجين والتأكد من تلاقي الطلاب كافة الخدمات التعليمية بشكل سليم دون أي معوقات .

وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إلى أن الكلية سوف تقدم حزمة متنوعة من البرامج والتي تغطي كافة التخصصات في مختلف المجالات، بما يسمح للطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية باختيار ما يناسبهم، لافتاً إلى أن أبرز ما يميز هذه التخصصات مواكبتها لمتطلبات سوق العمل اتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي ذات السياق أعلن الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى عميد آداب جامعة عين شمس إن الكلية بدأت فى الفصل الدراسى الصيفى فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الـ ١٤ قسما التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع أعضاء العملية التعليمية بالكلية .

وأكدت د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة ستنتهي يوم الخميس ١٦ سبتمبر القادم، على أن تبدأ الامتحانات يوم الاحد الموافق ١٩ من سبتمبر القادم وتنتهي الثلاثاء ١٢ أكتوبر بنظام البابل شيت.



فيما أكدت ا.د حنان كامل أن الدراسة بنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الاون لاين والتعليم المباشر وجها لوجه ، وأضافت أنه تم توفير الكتب الاليكترونية ، بجانب إتاحة المقررات على المنصة الجامعية من خلال الايميل الجامعى للطالب.



وأضافت " كامل " أنه يتم تعقيم قاعات الدراسة قبل وبعد المحاضرة ويتم التشديد على ارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد بين الطلاب وعدم التواجد في طرقات الكلية دون داع .



كما أكدت أنه تم نشر جميع الجداول على الصفحة الرسمية للكلية مع التنبيه على أهمية الحضور وفق الجدول المعلن.