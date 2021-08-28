رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

أكد لويك تانزي الصحفي بإذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن نادي آيندهوفن الهولندي، أصبح يتفوق على الأندية الفرنسية، في صراع التعاقد مع المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب لويك تانزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: "آيندهوفن الهولندي يتفوق على الاندية الفرنسي التي تعاني من أزمة مالية، في سباق التعاقد مع مصطفى محمد".

كان لويك تانزي، أكد الأسبوع الماضي، اهتمام كلا من سانت إيتيان وليل بوردو بالتعاقد مع مصطفى محمد، خلال الصيف الجاري.

Les clubs francais, qui cherchent des solutions financières pour boucler leur Mercato, ont désormais une longueur de retard sur le PSV dans le dossier lié à Mostafa Mohamed #Mercato #RMCLive https://t.co/9Ikd1DvChu — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 28, 2021

ويعد الدوري الفرنسي، أقوى كثيرا من نظيره الهولندي، حيث يضم الليج 1 أفضل نجوم العالم مثل ثلاثي باريس سان جيرمان، ميسي ونيمار ومبابي.

يذكر أن مصطفى محمد كان على أعتاب الانتقال للدوري الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير حيث كان يرغب نادي سانت إيتيان في ضمه لكن تعثرت الصفقة وانتقل اللاعب لجالاطة سراي التركي على سبيل الإعارة على أن يحق للنادي الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي إذا فعل بند حق الشراء قبل نهاية العام الجاري.

غموض حول مستقبل مصطفى محمد مع جالاتا سراي



كانت صحيفة "فوتو ماك" التركية، أكدت أن، مستقبل المهاجم المصرى مصطفى محمد أصبح فى خطر مع جالاتا سراى، نظرا لتراجع مستوى اللاعب فى الفترة الأخيرة، وعدم نجاحه فى هز شباك المنافسين، بجانب انخفاض معدلات اللياقة البدنية.

وقال فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، في تصريحات صحفية، مؤخرا، أن تفعيل بند شراء مصطفى محمد، سيعتمد على مستواه خلال الفترة المقبلة .

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي، في 23 مباراة، في مختلف المسابقات، منذ انضمامه إلى النادي التركي، سجل خلالهما 9 أهداف، وصنع هدف وحيد.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد، 6.5 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.