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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفلوسي اشتري جامعة .. 10 تصريحات لـ محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه

محمد رمضان
محمد رمضان

أثيرت حالة كبيرة من الجدل  في الساعات الماضية بسبب لقاء الفنان محمد رمضان عبر قناة تلفزيون الجديد اللبنانية، في أول ظهور له بعد أزمة الدكتوراه الفخرية، وورد خلال هذا اللقاء بشكل مفصل على أزمة الدكتوراه الفخرية، وتطرق «رمضان» لعدة محاور أخرى، نرصد فيما يلي أبرز تصريحاته التي جاءت خلال اللقاء: 

  • بمثل الشباب في رحلتي بالحياة.. وأنا صبرت وكافحت
  • بأدي دوري بشكل سليم.. وبسكن آلام الشباب
  • أنا دائمًا منتصر.. والهجوم علي ضريبة ومؤشر لنجاحي
  • ممكن أعمل جامعة باسم محمد رمضان
  • مش بدور على الشهرة.. وبفلوسي لشتري جامعة
  • بارسم مستقبلي زي اللوحة الفنية ولا اسمح بتدخل أحد
  • أنا لسة ما بدأتش.. وكان الله في عونكم لو نجاحي تاعبكم
  • أنا نمبر وان في مجالي ولا أحد يقدم ما أقدمه
  • بجهز لمسلسلي الأقوى وسيكون رقم واحد عربيًا
  • خلافي مع سعد لمجرد فرقعة سوشيال ميديا
  • البنك تحفظ على جزء من أموالي بسبب قضية
  • الوطن العربي بلدي.. ومصر هي أمي

سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان 

في مفاجأة جديدة بعد ساعات من تصدر محمد رمضان تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حصوله علي شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان، والذي اثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، أصدر المركز بيان عاجل منذ قليل ليعلن عن اعتذاره للشعب المصري.

 

بيان المركز الثقافي الالماني الدولي بلبنان

وجاء نص بيان المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان المانح شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان، برئاسة محمود عبدالله الخطيب : "مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي  يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل".

وأضاف المركز في بيانه: "لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي  ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك  اللقاء والتصوير مع  مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا".
وتابع: "لذلك أتخذ  مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.

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معايا أشتري جامعة.. محمد رمضان يحدث جدلًا بعد سحب الدكتوراه الفخرية منه

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اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

محمد رمضان يحصل على الدكتوراه الفخرية

أزمة الدكتوراة الفخرية الأخيرة جاءت بعدما وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي (بحسب منشوره).

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي. 

 

نقابة الممثلين في لبنان

أصدرت نقابة الممثلين في لبنان، بيانًا صحفيًا اليوم الخميس 26 أغسطس، بعد مزاعم الفنان محمد رمضان بحصوله على الدكتوراة الفخرية من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني. 

وأردف نعمة بدوي -نقيب الممثلين في لبنان- بالبيان الصحفي، ردًا على محمد رمضان قائلًا: «تداولت المواقع الصحفية الألكترونية ما نشره الممثل و المغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت و تحديدا في مهرجان يحمل اسم (افضل الدولية ) اقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية و نقابة ممثلي المسرح و الأذاعة و التلفزيون و نقابة محترفي الموسيقى و الغناء في لبنان و منح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل و الأداء الغنائي».

وتابع البيان: «يهم نقابة ممثلي المسرح و السينما و الإذاعة و التلفزيون في لبنان ( نقابة الممثلين) ان توضح للرأي العام اللبناني و المصري و العربي انها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب و لا من بعيد و هي ليست الجهة المخولة منح القاب سفراء أو غيرها من الألقاب , كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان النقابة الأم اول نقابة في لبنان و العالم العربي منذ نشأتها عام 1948 انها لم تمنح اي لقب لأي فنان لبناني او عربي عبر تاريخها و بالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا و تاريخها في مواضيع سطحية شكلية لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني و دعمه و قيام افضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة». 

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