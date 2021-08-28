اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

حالة واسعة من الجدل عمت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلان الفنان محمد رمضان، حصوله على الدكتوراه الفخرية، وشهادة تكريم، ولقب «سفير الشباب العربي»، خلال حفل أقيم في لبنان ضمن فعاليات مهرجان «أفضل»، في «كازينو لبنان».

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وكتب النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح».



وفي مفاجأة جديدة بعد ساعات من تصدر محمد رمضان تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حصوله علي شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان، والذي اثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، أصدر المركز بيانا عاجلا منذ قليل ليعلن عن اعتذاره للشعب المصري.

أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان بعد تكريمه وحصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في لبنان.



وكتبت نضال عبر تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر "مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل إنجازاته في الوطن العربي لبنان يفتخر بالنجم المصري وكلنا نصفق لتكريمه أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون".



ليرد عليها محمد رمضان قائلاً "الصحفية اللبنانية الكبيرة #نضال_الأحمدية كلامك وسام على صدري .. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري محمد_رمضان ثقة في الله نجاح ".



من جانبه كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.



وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

ولمزيد من التفاصيل حول أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان شاهد الفيديو التالي..