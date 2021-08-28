عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

صدى البلد

حالة واسعة من الجدل عمت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلان الفنان محمد رمضان، حصوله على الدكتوراه الفخرية، وشهادة تكريم، ولقب «سفير الشباب العربي»، خلال حفل أقيم في لبنان ضمن فعاليات مهرجان «أفضل»، في «كازينو لبنان».

شاهد الفيديو:


وكتب النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «شكرا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح».


وفي مفاجأة جديدة بعد ساعات من تصدر محمد رمضان تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حصوله علي شهادة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان، والذي اثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، أصدر المركز بيانا عاجلا منذ قليل ليعلن عن اعتذاره للشعب المصري.

أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن الفنان محمد رمضان بعد تكريمه وحصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي في لبنان.


وكتبت نضال عبر تغريدةٍ نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر "مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل إنجازاته في الوطن العربي لبنان يفتخر بالنجم المصري وكلنا نصفق لتكريمه أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون".


ليرد عليها محمد رمضان قائلاً  "الصحفية اللبنانية الكبيرة #نضال_الأحمدية كلامك وسام على صدري .. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري محمد_رمضان ثقة في الله نجاح ".


من جانبه كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.


وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".
ولمزيد من التفاصيل حول أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

موضوعات متعلقة

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

ترشيحاتنا

كينيا تسجل 788 إصابة جديدة بكورونا و28 وفاة

وزارة التعليم ترد على برلماني بشأن جاهزية وسلامة المدارس قبل بدء الدراسة

الذهب يرتفع 10 جنيهات في أسبوع..تفاصيل

بعد عودة كريستيانو.. أين كان لاعبو مانشستر يونايتد عند رحيل رونالدو من 12 عامًا؟

تداول فيديو عالفيس بوك.. ضبط شخصين باعا ملابس داخلية داخل عربات المترو

شاومي تطور هاتفا من الزجاج الكهربائي يغير ألوان اللوحة الخلفية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من خالد الغندور على تصريحات موسيمانى بشأن تتويج الزمالك بالدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

اﻟﻤﺰﻳﺪ