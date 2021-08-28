4 مليارات دولار حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر والقطاع التمويلي في المقدمة

تحتل فرنسا الدولة رقم 12 من حيث الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر باجمالى راسمال مصدر نحو 7 مليار دولار وتبلغ قيمة مساهمة الجنسية 4 مليار دولار فى 162 شركة وتوفر نحو 38 الف فرصة عمل وفقا للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية و تاتى الصناعة فى المقدمة تليها الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و تاتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الخامسة ثم السياحة و اخير القطاع الانشائى بالمرتبة السابعة.

قامت شركات فرنسية بزيادة استثمارتها بنحو 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين



وتتطلع الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى زيادة استثماراتها الفترة المقبلة منها مجموعة شنايدر الكتريك التى وصلت استثماراتها 315 مليون يورو، تم زيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو.



وخصصت شركة رويال مصر، 50 مليون يورو لانشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

واعلنت شركة اير ليكويد لشؤون الغازات الصناعية والطبية، عن ضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

و استثمرت سب الفرنسية "SEB" اكثر من 30 مليون يورو فى مصر.



ويرصد صدى البلد اكبر 10 شركات فرنسية عاملة فى مصر :

السويس للاسمنت، توتال ايجيبت،بنك كريدى اجريكول مصر ،سان جوبان مصر للزجاج، رويال لصناعة مستحضرات التجميل، سولفاى اسكندرية لكربونات الصوديوم، دانون ايجيبت للالبان، اورانج للاتصالات ، بل ايجيبت اكسبنشن لانتاج الجبن ،اير ليكويد السكندرية لشؤون الغازات الصناعية والطبية.

