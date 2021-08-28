الشوط الأول.. بايرن ميونيخ يتقدم بهدفين على هرتا برلين في البوندسليجا

أنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره هرتا برلين متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الألماني.
افتتح توماس مولر التسجيل لبايرن ميونيخ، في الدقيقة 6 قبل أن يضاعف روبرت ليفاندوفسكي تقدم الفريق البافاري بهدف ثان في الدقيقة 34.
تشكيل بايرن ميونخ
وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:
في حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: ألفونسو ديفيز ، نيكولاس زوله ، دايوت اوباميكانو ، ستانيزيتش
خط الوسط: ليون جروتسكا ، يوسوا كيميتش ، توماس مولر
خط الهجوم: سيرجي جنابري، جمال موسيالا، روبرت ليفاندوفسكي