عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء الوداع.. الإنتاج الحربى يتعادل مع دجلة 2-2 في آخر محطات الممتاز

لقاء الإنتاج الحربي
لقاء الإنتاج الحربي ودجلة

سيطر التعادل الإيجابي 2-2، على أحداث مباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري.

 

وافتتح التسجيل، فريق الإنتاج الحربي عن طريق لاعبه إسلام جابر في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل أحمد سعيد لوادي دجلة في الدقيقة 56، ليعزز حسام عرفات تقدم دجلة في الدقيقة 76، ليعود مصطفي البدري ويحرز هدف تعادل الإنتاج الحربي في الدقيقة 92 قبل إنتهاء المباراة.

 

وانهي الإنتاج الحربي بطولة الدوري المصري في المركز الـ17 برصيد 28 نقطة بينما تواجد وادي دجلة في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

 

ويعتبر لقاء الإنتاج الحربي ووادي دجلة لقاء الوادع لدوري الأضواء حيث تأكد هبوط الفريقين بشكل رسمي للقسم الثاني.

وادي دجلة الانتاج الحربى الدوري المصري حسام عرفات بطولة الدوري المصري

موضوعات متعلقة

نص خطاب المحكمة الرياضية الدولية بعد رفض شكوى وادي دجلة ضد الطلائع

ميدو يعلق على أداء الزمالك أمام الإنتاج الحربي.. شاهد

ترشيحاتنا

الألعاب البارالمبية.. أحمد موسى يقف على الهواء ويصفق لأبطال مصر في طوكيو

البابا تواضروس لوفد "شباب المتوسط": الكنيسة المصرية متواجدة في 100 دولة

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

كرم جبر: مشاركة مصر في مؤتمر العراق مثمرة|فيديو

الثور صبور فى الإنتقام والعقرب يجعلك تتمنى لو لم تولد... انتقام الأبراج

حالة واحدة تعفي مزوري الأختام والدمغات من عقوبة السجن.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. دراسة رفع حضانة الأب للدرجة الـ 8 بدلا من الـ 16 في القانون الجديد

الصحة تعلن الحالات المعفاة من تلقي لقاح كورونا.. تفاصيل

العظمى 46 درجة.. الأرصاد الجوية: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع

أول فيديو للقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر في بغداد | شاهد

يشبه نهاية العالم.. حريق هائل بجوار مختبرات كورونا ببريطانيا |فيديو

أخبار الرياضة..عقوبات مغلظة تنتظر شيكابالا..رحيل مهاجم الأهلي..وجهة جديدة لـ مصطفى محمد

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

فضيحة.. صافيناز تثير الجدل بفيديو في حمام السباحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فيديو

كلمت خطيبي وفضحتني.. اعترافات نورهان قاتلة نجلاء شهيدة الغدر

حسناء بغداد .. رفض الزواج من ابن عمها كلفها حياتها أمام الجميع

اتورطنا معاه.. أسباب سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

المزيد

ساحة رأي

أيمن حسين يكتب: دعوة الطيبين

د.رامى عادل يكتب: الدكتوراة الفخرية !!

د. محمد عونى يكتب: الأموال تتحكم في اللعبة الأشهر في بالعالم

منى زيدو تكتب: حينما نكون ضحية الوعي المزيف

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

د. سلامة عمر يكتب: الفرار إلى العلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الكل للحب مشتاق!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: شبكة حقانى

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

اﻟﻤﺰﻳﺪ