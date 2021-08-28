لقاء الوداع.. الإنتاج الحربى يتعادل مع دجلة 2-2 في آخر محطات الممتاز

سيطر التعادل الإيجابي 2-2، على أحداث مباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري المصري.

وافتتح التسجيل، فريق الإنتاج الحربي عن طريق لاعبه إسلام جابر في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل أحمد سعيد لوادي دجلة في الدقيقة 56، ليعزز حسام عرفات تقدم دجلة في الدقيقة 76، ليعود مصطفي البدري ويحرز هدف تعادل الإنتاج الحربي في الدقيقة 92 قبل إنتهاء المباراة.

وانهي الإنتاج الحربي بطولة الدوري المصري في المركز الـ17 برصيد 28 نقطة بينما تواجد وادي دجلة في المركز الـ16 برصيد 30 نقطة.

ويعتبر لقاء الإنتاج الحربي ووادي دجلة لقاء الوادع لدوري الأضواء حيث تأكد هبوط الفريقين بشكل رسمي للقسم الثاني.