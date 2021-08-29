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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المندوه: شعبية الزمالك أكبر من الأهلي في أفريقيا والدول العربية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن شعبية النادي الأهلي ليست أكبر من شعبية الأبيض كما يثار دائماً .

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :شعبية الزمالك والأهلي متساوية تماماً في مصر، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة للأبيض في الوطن العربي والقارة السمراء، منذ نشأته عام 1911.

أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق الأبيض مر بظروف صعبة للغاية هذا الموسم ، وهي أجواء لا تساعد أي نادِ على النجاح .

وأضاف المندوه أن الزمالك مر بظروف صعبة للغاية ، بدءأ من حل مجلس الإدارة الأسبق ، ثم إسناد المهمة إلى لجنة المستشار الراحل أحمد البكري، مروراً بتشكيل لجنة أخرى برئاسة اللواء عماد عبد العزيز ، وأخيراً اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب ، وهي أجواء لا تساعد أي نادِ على النجاح ، إلا أن الفريق الأبيض نجح في حصد العديد من الألقاب هذا الموسم في مختلف الألعاب ، مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد .

واختتم المندوه: “هناك مكافآت مالية لكل لاعبي الزمالك، دون النظر إلى نسبة المشاركة، كما سننظم إحتفالية كبرى لأبطال الدوري العام”.

الزمالك الأهلى حسام المندوه الوطن العربي القارة السمراء مجلس الادارة

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