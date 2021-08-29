ثالث ميدالية للأردن في بارالمبياد طوكيو .. عبد الكريم خطاب يتوج بذهبية رفع الأثقال

توج اللاعب الأردني عبد الكريم خطاب بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال وزن 88 كجم، والذي يأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وحصد الصيني جيكسيونج يي الميدالية الفضية في منافسات هذا الوزن، أما البرونزية فكانت من نصيب المصري هاني عبد الهادي.



وتعد هذه الميدالية هي ثالث ميداليات البعثة الأردنية في بارالمبياد طوكيو، حيث فاز عمر قرادة بذهبية منافسات رفع الأثقال، وحصدت ختام ابو عواد على برونزية فردي سيدات تنس الطاولة.

وتشارك البعثة الأردنية في بارالمبياد طوكيو ب 10 رياضيين بواقع 6 لاعبين و 4 لاعبات في رياضات، ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة.

وحققت الأردن طوال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 17 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ذهبيات و 7 فضيات و 7 برونزيات في رياضات، ألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو ب 49 لاعب ولاعبة يتنافسون في 8 رياضات هي، ألعاب القوى ورفع الأثقال وكرة الهدف للمكفوفين والسباحة وتنس الطاولة والباراتايكوندو والريشة الطائرة والكرة الطائرة جلوس.

وتمتلك مصر طوال مشوارها في الألعاب البارالمبية الصيفية 183 ميدالية متنوعة، بواقع 49 ذهبية و 68 فضية و 66 برونزية.